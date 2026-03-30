Maricá é destaque na Expo Favela Innovation - Foto: Katito Carvalho

Maricá é destaque na Expo Favela InnovationFoto: Katito Carvalho

Publicado 30/03/2026 11:45 | Atualizado 30/03/2026 20:11

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Promoção das Comunidades e 'Minha Casa, Minha Vida', da Secretaria de Empreendedorismo Social e Economia Solidária, da Secretaria de Comunicação Social e de outros órgãos, teve suas políticas públicas desenvolvidas em destaque na Expo Favela Innovation, neste domingo (29). No evento, que aconteceu no Museu do Amanhã, no Centro do Rio, o município apresentou suas experiências em dois painéis que abordaram inclusão social, economia solidária, atuação territorial e cultura popular, com programas estruturantes que mudaram a realidade da cidade.



O painel “O exemplo das políticas públicas de Maricá para o Brasil” lotou o auditório. A mesa foi mediada pelo secretário de Comunicação Social, Keffin Gracher, e reuniu a secretária de Promoção das Comunidades e 'Minha Casa, Minha Vida', Brunna Tavares; o secretário de Empreendedorismo Social e Economia Solidária, Matheus Gaúcho; e o coordenador de Cultura da Sec. Comunidades, Jovem Cerebral.



Keffin Gracher destacou que Maricá se consolidou como referência pela capacidade de articular diferentes ações públicas de forma integrada. “Maricá se tornou uma referência em implementação de políticas públicas progressistas. Hoje, sem dúvida, somos um grande laboratório dessas políticas públicas na América Latina, com iniciativas que buscam garantir qualidade de vida, dignidade e melhores condições para a população”, afirmou.



Bruna Tavares enfatizou a importância de levar as políticas públicas para dentro dos territórios e aproximar o poder público da população mais vulnerável. “O nosso papel é levar para dentro das comunidades as políticas públicas que transformam a vida das pessoas. É buscar lá fora e fazer com que esses serviços, programas e oportunidades cheguem a quem mais precisa”, afirmou.



Durante o painel, Matheus Gaúcho reforçou o papel da moeda social Mumbuca e da Renda Básica de Cidadania no fortalecimento do comércio local e na dinamização da economia do município. “A moeda social fortalece o comércio local, movimenta a economia dentro da cidade e ajuda quem realmente precisa. É uma política que gera desenvolvimento, apoia os pequenos empreendedores e faz os recursos circularem no próprio município”, destacou.



União de Maricá: ferramenta de pertencimento

Além das políticas públicas, Maricá também participou do painel “O Carnaval como instrumento de pertencimento local”, realizado no Palco Lago. A mesa foi mediada por Rangel Andrade e contou com a participação de Emerson Pereira, da União de Maricá, ao lado de representantes de outras escolas de samba. O debate abordou o papel do carnaval na construção da identidade dos territórios, no fortalecimento dos vínculos comunitários e na valorização da cultura popular como expressão de pertencimento.



Emerson Pereira, da União de Maricá, destacou o papel da folia na aproximação com a população. “Maricá tem dado passos importantes nessa direção ao compreender o carnaval como expressão da identidade local e como instrumento de aproximação com a população. Maricá entende que o carnaval vai muito além de quatro dias de festa. Ele é ferramenta de identidade, de pertencimento e de valorização da comunidade”, concluiu.



