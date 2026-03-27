Obras avançam em MaricáFoto: Thamyris Mello
Prefeitura de Maricá realiza obras estruturantes em diferentes regiões da cidade
Intervenções em Inoã e São José do Imbassaí reforçam mobilidade, drenagem e segurança urbana
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Câmeras inteligentes de Maricá auxiliam na prisão de foragido da Justiça
Imagens do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública identificaram o suspeito, que foi encaminhado à delegacia
Maricá abre novas inscrições para bolsas de estudo em cursos de graduação
Passaporte Universitário oferece 255 vagas em diversas áreas, voltadas a moradores do município
Polícia Civil e Militar prendem traficantes de drogas em São José do Imbassaí
Uma enorme quantidade de entorpecentes foram apreendidos, com os criminosos, também foi apreendida uma arma de fogo
Maricá incentiva saúde e autoestima feminina com projeto de atividades físicas
Aulas de zumba, fitdance e exercícios funcionais reúnem participantes em atividades coletivas voltadas ao bem-estar e à qualidade de vida
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