Obras avançam em Maricá - Foto: Thamyris Mello

Obras avançam em MaricáFoto: Thamyris Mello

Publicado 27/03/2026 11:49

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Autarquia de Serviços de Obras de Maricá (Somar), segue avançando com um conjunto estratégico de intervenções voltadas à melhoria da infraestrutura urbana e à elevação da qualidade de vida da população. As ações contemplam diferentes regiões do município, com destaque para os bairros de Inoã e São José do Imbassaí, que recebem obras estruturantes capazes de transformar a mobilidade e as condições urbanas.

Em Inoã, duas importantes intervenções estão em andamento: a construção das pontes nas ruas Chico Mendes e Cecília Ana Ferreira. As obras são fundamentais para melhorar a fluidez do trânsito, garantir mais segurança viária e promover a integração entre áreas que historicamente enfrentavam dificuldades de acesso.

Já em São José do Imbassaí, a Rua 01 passa por um processo completo de urbanização, com serviços de drenagem, pavimentação e implantação de calçadas acessíveis. A intervenção tem impacto direto na redução de alagamentos e na melhoria das condições de mobilidade e salubridade, atendendo a uma demanda antiga dos moradores da região.

Morador de São José, o vigilante André Luiz Silva, de 51 anos, destaca a importância das melhorias em andamento. “A gente vê que está tendo investimento de verdade no bairro. Isso melhora muito o nosso dia a dia”, afirmou.

Quem também acompanha de perto as transformações é Carla Machado, de 54 anos, nascida e criada na região. Para ela, o avanço das obras representa continuidade de um processo positivo. “Já vimos outras melhorias acontecendo e isso dá esperança de que o bairro vai continuar evoluindo”, comentou.

As intervenções fazem parte de um planejamento mais amplo da Prefeitura, que inclui ainda obras de drenagem no Vale da Figueira, em Ponta Negra, e a construção da ponte de Ubatiba, já em fase final. Além disso, novos projetos estão previstos, como a ponte do Bosque Fundo, em Inoã, e a passarela em São José do Imbassaí, ampliando ainda mais o alcance das melhorias.

Para o presidente da Somar, Paulo Guilherme Lopes de Araújo, as obras representam uma política pública estruturada para enfrentar desafios históricos da cidade. “A Somar tem atuado para executar obras que ataquem antigos problemas como alagamentos, lama e poeira nos bairros. As obras de drenagem, com asfalto novo, calçadas acessíveis e arborização, fazem parte de uma política pensada para preparar Maricá para o desenvolvimento econômico e social, com aumento da qualidade de vida da população”, afirmou.