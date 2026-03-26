Enorme quantidade de drogas apreendidas pela Polícia Civil e Militar em Marica - Foto: Reprodução Programa do MEDINA / TV MAIS Brasil

Enorme quantidade de drogas apreendidas pela Polícia Civil e Militar em MaricaFoto: Reprodução Programa do MEDINA / TV MAIS Brasil

Publicado 26/03/2026 18:33

Maricá - Agentes da 82ª DP em conjunto com Policiais Militares da 6ª Cia do 12º BPM deram um prejuízo ao tráfico de drogas de São José do Imbassaí na tarde desta quinta-feira (26), apreendendo uma enorme quantidade de entorpecentes, prendendo dois homens em flagrante e apreendendo uma arma de fogo ilegal.

Segundo informações, os agentes estavam mapeando pontos de venda de drogas na Comunidade da Linha, e realizaram uma diligência para conter o tráfico, durante o patrulhamento, os policiais identificaram uma dupla atitude suspeita e tentaram realizar a abordagem. Ao perceberem a presença policial, os suspeitos fugiram para o interior da comunidade.



Diante da fuga, um cerco tático foi realizado com o apoio de outras equipes da Polícia Civil que se encontravam nas imediações, bem como da equipe de PATAMO da 6ª CIA. Os homens que fugiram foram capturados e com eles haviam mochilas.

Na captura, um deles portava uma arma de fogo do tipo pistola calibre .40, municiada e com a numeração suprimida, evidenciando alta periculosidade da dupla que foi presa em flagrante.

Foram apreendidas uma grande quantidade de drogas: 28 embalagens de maconha, contendo aproximadamente 1 kg cada embalagem, 10 sacos de cocaína, com cerca de 1 kg de cocaína por unidade, além de diversos papelotes de crack e vidros contendo lança-perfume.



Os presos, foram levados à 82ª DP Centro de Maricá onde o caso foi registrado, em seguida foram encaminhados para a Central de Flagrantes, a 76ª, em Niteroí..





