Aulas gratuitas de Zumba para mulheres de Maricá

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Políticas e Defesa dos Direitos das Mulheres, realizou nesta quarta-feira (25) uma aula coletiva de atividades físicas no Shopping Boulevard. A ação integra o projeto “Elas em Movimento”, que acontece semanalmente e tem como objetivo promover o bem-estar físico e mental do público feminino.
A programação contou com aulas de zumba, fitdance e exercícios funcionais, reunindo mulheres em um momento de cuidado com a saúde, integração e incentivo à prática de atividades físicas. A iniciativa busca estimular hábitos saudáveis, além de fortalecer a autoestima e a qualidade de vida das participantes.
A secretária de Políticas e Defesa dos Direitos das Mulheres, Ingrid Caldas Bastos, destacou a importância de ações voltadas ao cuidado integral da mulher. “Estamos promovendo esse tipo de atividade porque sabemos que os exercícios físicos são fundamentais não só para o corpo, mas também para a saúde mental. Eles aumentam a disposição, fortalecem a imunidade e contribuem para a autoestima. Por isso, ações como essa fazem parte da rotina da secretaria”, afirmou.
A professora de ginástica Kalyne Carneiro ressaltou o impacto positivo da prática regular de exercícios. “Nosso objetivo é incentivar as mulheres a se movimentarem, por meio de atividades como zumba e funcional, promovendo benefícios tanto para o corpo quanto para a mente”, explicou.
Moradora de Inoã, Maria do Carmo participou da atividade e destacou a importância das ações promovidas pela Casa da Mulher. “Eu participo de todos os eventos que a Casa da Mulher proporciona, seja voltado ao bem-estar físico ou mental. Essas ações fazem com que a gente saia da rotina, conheça outras pessoas e experimente coisas novas”, relatou.