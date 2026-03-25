As bikes gratuitas de Maricá ganham prêmio nacionalFoto: Clarildo Menezes
Maricá vence prêmio nacional de mobilidade por conta das bicicletas gratuitas
As bikes do município, carinhosamente chamadas de ‘vermelhinhas’ foram consideradas referência em saúde e deslocamento sustentável, e são utilizadas de forma gratuita pela população e turistas
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Prefeitura de Maricá realiza Dia D de vacinação no próximo sábado
A ação acontece nas Unidades de Saúde da Família e em pontos estratégicos, direcionada aos públicos prioritários, confira os locais
União de Maricá anuncia segundo casal e coreógrafa para o Carnaval 2027
Leonardo Thomé e Barbara Moura defenderão o pavilhão ao lado da coreógrafa Stela Maris
Prefeitura de Maricá incentiva o esporte com a prática de Basquete
O basquete 3x3 é uma modalidade olímpica que promove inclusão, dinamismo e qualidade de vida, com aulas gratuitas oferecidas em Inoã
Prefeitura de Maricá inaugura nova agência do Banco Mumbuca em Inoã
Novo espaço vai facilitar acesso da população aos serviços do banco responsável por gerir os benefícios sociais do município
Prefeitura de Maricá realiza ação de conscientização sobre o uso da água para alunos da rede municipal
A atividade celebrou o Dia Mundial da Água com oficinas educativas para estudantes do Espraiado
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