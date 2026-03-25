As bikes gratuitas de Maricá ganham prêmio nacional - Foto: Clarildo Menezes

As bikes gratuitas de Maricá ganham prêmio nacionalFoto: Clarildo Menezes

Publicado 25/03/2026 12:54 | Atualizado 25/03/2026 13:02

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Empresa Pública de Transportes (EPT), recebe nesta quarta-feira (25) o Prêmio Bicicleta Brasil 2025. A premiação, promovida pelo Ministério das Cidades e anunciada durante a COP30, em Belém (PA), reconhece iniciativas que incentivam o uso da bicicleta como meio de transporte, saúde e inclusão social.

O reconhecimento ocorre poucos dias após o sistema gratuito de bicicletas compartilhadas – conhecidas como Vermelhinhas – completar cinco anos de funcionamento. “A mobilidade precisa ser tratada como um direito. A integração entre o transporte de Tarifa Zero e a mobilidade ativa amplia o acesso da população à cidade. Os resultados mostram que políticas públicas bem estruturadas podem gerar impacto direto na vida das pessoas”, afirmou o presidente da EPT, Celso Haddad.

Maricá foi premiada em duas categorias e alcançou posições de destaque em outras duas. O projeto ‘Pedalando pro Trabalho’ conquistou o 1º lugar na categoria Cultura da Bicicleta, enquanto a iniciativa ‘Bike Saúde EPT: Transformando Mobilidade em Saúde Pública’ ficou em 3º lugar na categoria Saúde e Qualidade de Vida. O município também alcançou o 4º lugar na categoria Desenvolvimento, com o projeto Bicicleta para Todos, e o 10º lugar na categoria Planejamento, com o Programa Pedala Junto Maricá.

Sistema completa cinco anos e amplia operação

O sistema de bicicletas compartilhadas gratuitas da EPT completou cinco anos no último sábado (21/03). O serviço garante mais autonomia à população, incentiva hábitos saudáveis e contribui para a redução da emissão de poluentes.

Atualmente, o município conta com 63 estações adultas e 10 infantis distribuídas pelos quatro distritos. A previsão é ampliar a rede para 70 estações adultas e 700 bicicletas, além de dez estações infantis com 100 unidades.

De acordo com a EPT, a meta é seguir expandindo o serviço, incluindo a implantação de bicicletas adaptadas para pessoas com deficiência e novas integrações com outras políticas públicas. As Vermelhinhas fazem parte do modelo de Tarifa Zero implantado em Maricá, que também inclui os ônibus Vermelhinhos e, mais recentemente, as vans municipais gratuitas, formando um sistema integrado de mobilidade que impacta diretamente a rotina e o orçamento das famílias.

Prêmio Bicicleta Brasil

Organizado pelo Ministério das Cidades, o prêmio reconhece boas práticas voltadas ao uso da bicicleta com base em critérios como sustentabilidade, impacto estrutural, integração modal, planejamento e inovação.

Nesta edição, mais de 80 projetos inscritos por órgãos públicos de diferentes regiões do país foram avaliados. Além da premiação, todas as iniciativas habilitadas receberam o Selo Bicicleta Brasil, concedido no âmbito do Programa Bicicleta Brasil, da Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana.