O Basquete 3x3 é uma modalidade que vem crescendo no país e Maricá está na vanguarda dessa prática - Foto: Elsson Campos

O Basquete 3x3 é uma modalidade que vem crescendo no país e Maricá está na vanguarda dessa práticaFoto: Elsson Campos

Publicado 24/03/2026 09:30 | Atualizado 24/03/2026 09:31

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Esportes, promove a prática do Basquete 3x3 no programa Maricá Cidade Olímpica, iniciativa que desde 2022 vem ampliando o acesso ao esporte no município. As atividades acontecem na Escola Municipalizada de Inoã e são voltadas a jovens a partir de 12 anos, proporcionando inclusão social, integração e qualidade de vida através da atividade física.

Modalidade olímpica em ascensão no país, o Basquete 3x3 é disputado por equipes com três jogadores, em vez dos cinco do formato tradicional, o que torna as partidas mais rápidas, dinâmicas e intensas. A proposta estimula agilidade, técnica e trabalho em equipe, além de fortalecer a convivência e o espírito esportivo entre os participantes.

Segundo o professor de basquete Pedro Henrique da Silva, a modalidade vem ganhando espaço em todo o país e coloca Maricá em posição de destaque. “O Basquete 3x3 é uma modalidade que vem crescendo no país e Maricá está na vanguarda dessa prática. O 3x3 evolui os atletas como seres humanos, desenvolve impulsão, comportamento sociomotor e distribuição de força”, explicou.

O atleta Gabriel Marins também destacou os benefícios do esporte. “É algo benéfico e gratificante, tanto para a saúde quanto para o desempenho. A gente não busca só o lazer; muita gente se apoia no esporte como uma base para a vida”, finalizou.