Festival de música Gospel, hoje em Itaipuaçu - Foto: Divulgação

Festival de música Gospel, hoje em ItaipuaçuFoto: Divulgação

Publicado 23/03/2026 10:01 | Atualizado 23/03/2026 10:51

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Assuntos Religiosos, promove nesta segunda-feira (23), às 18h, o evento “Canto de Todos os Cantos – Festival de Louvor”. A atividade será realizada na Igreja da Fé, em Itaipuaçu, e tem como objetivo valorizar a música gospel e revelar novos talentos do município. As inscrições para participar estão encerradas.

O festival vai reunir participantes que se apresentarão ao público e serão avaliados por uma banca examinadora composta por autoridades e profissionais da área artística. Os três primeiros colocados receberão troféus e medalhas de honra. Já o vencedor terá a oportunidade de se apresentar no evento gospel “Aviva Maricá”.