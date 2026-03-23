Festival de música Gospel, hoje em ItaipuaçuFoto: Divulgação
Prefeitura de Maricá promove festival de música gospel em Itaipuaçu
Evento "Canto de Todos os Cantos – Festival de Louvor" acontece nesta segunda-feira e reúne cantores em apresentações avaliadas por banca
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Vermelhinhas completam 5 anos e projetam Maricá como sede do maior sistema gratuito de bicicletas do país
Previsão é de alcançar 70 estações adultas e 700 bicicletas, além de dez estações infantis com cem unidades
Maricá celebra Dia de São José com procissão e programação religiosa
Iniciativa reuniu devotos em momentos de fé e união em São José do Imbassaí
Prefeitura de Maricá realiza fiscalização para combater a pesca irregular
Ação integrada ocorreu nas lagoas de Guaratiba e São José de Imbassaí, preservando o sistema lagunar
Mais de 500 vagas em cursos de tecnologia e qualificação profissional sao oferecidos pela prefeitura de Maricá
As inscrições para formações gratuitas de tecnologia em robótica, informática e manutenção seguem até segunda-feira, 23 de março
Maricá qualifica profissionalmente disponibilizando formação prática nas obras do aeroporto
Parceria com a Firjan SENAI integra alunos do programa Qualifica Maricá ao ambiente real de trabalho
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