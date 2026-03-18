Complexo vai reunir Guarda Municipal, Polícia Militar e centro de inteligência - Foto: Bernardo Gomes

Complexo vai reunir Guarda Municipal, Polícia Militar e centro de inteligênciaFoto: Bernardo Gomes

Publicado 18/03/2026 20:13 | Atualizado 18/03/2026 20:13

Maricá - A Prefeitura de Maricá deu início às obras da Cidade da Segurança, um dos principais projetos do município para fortalecer o combate ao crime e acompanhar o crescimento acelerado da cidade. Equipes da Autarquia Municipal de Serviços de Obras de Maricá (Somar) já atuam no terreno do complexo que vai integrar, em um único espaço, as operações da Guarda Municipal, da Polícia Militar e um centro de inteligência e monitoramento, ampliando a capacidade de resposta e prevenção.

O projeto vai funcionar como um verdadeiro centro de decisões da segurança pública, com Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) para monitoramento 24 horas por meio de câmeras inteligentes, além de uma área dedicada a treinamentos físicos e táticos, incluindo estande de tiro. A estrutura também abrigará a Secretaria de Segurança Cidadã, a sede da Guarda Municipal e o Batalhão da Polícia Militar de Maricá, fortalecendo a atuação conjunta entre forças municipais e estaduais.

“A Cidade da Segurança representa um novo momento para Maricá. A proximidade das forças de segurança em um único ambiente vai facilitar a comunicação e integração das ações para respostas mais rápidas e eficientes à população”, disse o secretário de Segurança Cidadã, Julio Veras.

A iniciativa acompanha o crescimento populacional de cerca de 10% ao ano e reforça a estratégia de consolidar Maricá como um ambiente seguro para moradores e investidores. A segurança é tratada como um pilar do desenvolvimento econômico, alinhada à chegada de novos empreendimentos industriais e logísticos no município.

Resultados

O investimento em tecnologia vem apresentando resultados concretos. Com mais de 3 mil câmeras de videomonitoramento - número que vai expandir para 7 mil nos próximos anos - e totens de segurança distribuídos pela cidade, Maricá registrou em 2025 o menor índice de letalidade violenta desde 2003, além de um ano e meio sem casos de latrocínio.