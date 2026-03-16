Saúde de Maricá recebe prêmio internacional em congresso sobre Cuidados Paliativos - Foto: Divulgação

Saúde de Maricá recebe prêmio internacional em congresso sobre Cuidados PaliativosFoto: Divulgação

Publicado 16/03/2026 09:11 | Atualizado 16/03/2026 09:12

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, conquistou reconhecimento internacional com um trabalho desenvolvido por profissionais do Hospital Municipal Conde Modesto Leal, premiado no Congresso Latino-Americano de Cuidados Paliativos, realizado em São Paulo (SP) neste sábado (14). O estudo apresentado pela equipe da unidade hospitalar foi destaque entre centenas de pesquisas submetidas ao evento científico.

Considerado o maior congresso da América Latina dedicado ao tema, o encontro reuniu mais de dois mil participantes e contou com cerca de 700 trabalhos científicos inscritos. Desse total, apenas 50 foram selecionados para apresentação oral. Entre eles, o estudo produzido pela equipe do hospital municipal foi reconhecido como o segundo melhor trabalho científico do evento, recebendo premiação e destaque entre especialistas da área.

Para o secretário de Saúde de Maricá, Dr. Marcelo Velho, o reconhecimento obtido no congresso mostra o compromisso do município com a qualificação permanente da rede de saúde.

“Esse reconhecimento evidencia a capacidade técnica dos profissionais que atuam na nossa rede e reforça o nosso compromisso em estimular iniciativas que promovam inovação, humanização e produção científica no serviço público de saúde. A experiência do Hospital Conde Modesto Leal mostra que é possível desenvolver práticas assistenciais de excelência, alinhadas às melhores referências internacionais”, ressaltou.

A pesquisa foi apresentada pelo médico Gabriel Cimada, especialista em Clínica Médica e Medicina Paliativa, que atua no Hospital Municipal Conde Modesto Leal e integrou o grupo responsável pelo estudo, representando o município de Maricá no congresso. Ele ressaltou a relação entre gestão eficiente em saúde e a qualificação do cuidado oferecido a pacientes com doenças graves.

“Os cuidados paliativos oferecem um acompanhamento multidisciplinar e integral aos pacientes com doenças ameaçadoras à vida, olhando não apenas para o tratamento físico, mas também para os aspectos psicológicos, sociais e espirituais. O trabalho desenvolvido tem como foco garantir dignidade, controle de sintomas e acolhimento às famílias, permitindo que muitos pacientes tenham mais qualidade de vida”, pontuou.

Durante o evento, o médico também reforçou que o trabalho foi aceito para publicação internacional na International Journal of Lean Six Sigma, revista científica da editora Emerald Publishing, evidenciando a relação entre gestão eficiente em saúde e a qualificação do cuidado oferecido a pacientes com doenças graves.

Qualificação da assistência no hospital

A implantação do serviço de cuidados paliativos no Hospital Conde Modesto Leal teve início há cerca de dois anos, quando a proposta foi apresentada à direção da unidade e passou a ser estruturada como uma prática assistencial integrada ao atendimento hospitalar.

O diretor técnico da unidade, Thiago Sugimoto, ressaltou a importância da iniciativa para o fortalecimento do cuidado humanizado.

“Desde o início, entendemos a relevância de estruturar um modelo de cuidado que priorize a dignidade do paciente e o acolhimento das famílias. A implantação dos cuidados paliativos no hospital representa um avanço significativo na qualidade da assistência, permitindo uma abordagem mais humanizada e multidimensional para pacientes com condições clínicas complexas”, explicou.

Entre as práticas adotadas pela equipe estão o controle especializado de sintomas, como dor e desconforto respiratório, o acompanhamento familiar e protocolos de visita ampliada, que permitem presença mais frequente dos familiares no processo de cuidado, sempre respeitando os desejos e necessidades do paciente.