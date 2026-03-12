Maricá é premiada e Projeto MARAEY é reconhecido como melhor megaempreendimento na maior feira imobiliária do mundo, na França - Foto: Matheus Couto

Maricá é premiada e Projeto MARAEY é reconhecido como melhor megaempreendimento na maior feira imobiliária do mundo, na FrançaFoto: Matheus Couto

Publicado 12/03/2026 21:59 | Atualizado 12/03/2026 22:00

Maricá - A Prefeitura de Maricá foi destaque nesta quinta-feira (12) na maior feira imobiliária do mundo, com a vitória do complexo turístico-residencial MARAEY no MIPIM Awards, premiação considerada o Óscar do mercado imobiliário. O projeto foi certificado como melhor megaempreendimento global no encontro, que reúne anualmente investidores, gestores públicos e representantes do setor imobiliário de diversos países para discutir projetos estratégicos e oportunidades de desenvolvimento.

A proposta do MARAEY foi reconhecida por aliar preservação ambiental, vocação turística, inovação urbanística e potencial de transformação econômica. Com foco em turismo e educação, o investimento total da primeira fase é estimado em R$ 4,5 bilhões, com uma arrecadação anual em impostos estimada em R$ 485 milhões.

Para o prefeito de Maricá, Washington Quaquá, a conquista reforça a internacionalização do município e a apresentação de projetos que impulsionam emprego, renda, turismo e uma nova matriz econômica para a cidade.

“O MARAEY é um projeto mundial, reconhecido como o melhor megaempreendimento do mundo. Estamos aportando recursos para o desenvolvimento da cidade e esse é um projeto icônico, o maior investimento turístico do hemisfério sul. Estou muito feliz com o início das obras que se aproximam e a concretização desses sonhos”, comemorou o prefeito.

Emilio Izquierdo Merlo, CEO do MARAEY, pontuou o impacto da premiação.

“Esse prêmio significa que Maricá está na rota dos grandes investimentos. Estamos atraindo capital estrangeiro, que está olhando para o desenvolvimento turístico sustentável da região. Isso é motivo de orgulho e de comemoração”, reforçou.

Atração de investimentos

O prefeito Washington Quaquá também recebeu nesta quinta-feira (12) o prefeito de Roma, Roberto Gualtieri, no estande do município na MIPIM. O encontro marcou a aproximação entre as duas cidades e abriu diálogo sobre possíveis parcerias.

Durante a visita, Gualtieri acompanhou parte da programação cultural do estande, assistiu à apresentação de Moacyr Luz e participou do momento musical.

A agenda institucional do município em Cannes também foi marcada por encontros com investidores, grupos empresariais, delegações internacionais e representantes públicos interessados em conhecer mais de perto o modelo de desenvolvimento de Maricá. Além do MARAEY, estiveram em evidência iniciativas como o Complexo Samba, Futebol e Caipirinha, os novos projetos hoteleiros, o Plaza Maricá Shopping e o hub logístico.

“Tivemos reuniões importantes com arquitetos, investidores, potenciais construtivos que tiveram interesse em conhecer os projetos que nós apresentamos. As pessoas se interessaram muito pela capacidade de Maricá, seja de segurança pública, educação, saúde, transporte, pontos que atraem quem quer investir em um território", avaliou o diretor de Planejamento da Codemar, Júlio César Urdangarin.

Programação cultural

Além da premiação, a presença de Maricá no MIPIM foi marcada por uma programação cultural que ajudou a projetar a identidade da cidade diante do público internacional. Para fechar a programação da manhã desta quinta-feira (12), o cantor Moacyr Luz se apresentou na área externa do estande, em show com a cantora maricaense Jô Borges.

No fim do dia, o Carnaval foi o destaque. A escola de samba União de Maricá desfilou do estande de Maricá até o auditório onde foi realizada a premiação do MARAEY. Houve, ainda, novo show de Neguinho da Beija-Flor para fechar a programação do terceiro dia de feira.