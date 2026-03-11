União de Maricá brilha em Cannes, na França - Foto: Matheus Couto

União de Maricá brilha em Cannes, na FrançaFoto: Matheus Couto

Publicado 11/03/2026 10:18

Maricá - A Prefeitura de Maricá iniciou nesta terça-feira (10) a participação na maior feira imobiliária do mundo, a MIPIM 2026, em Cannes, na França. O destaque do primeiro dia foi a apresentação da União de Maricá, que levou o samba da cidade ao público durante a festa oficial de abertura e no estande maricaense. A agremiação, campeã da Série Ouro do Carnaval do Rio de Janeiro neste ano, foi convidada pela própria organização do evento para promover cultura no local.

A programação de Maricá no MIPIM uniu apresentação de projetos estruturantes, promoção internacional da cidade e valorização da cultura brasileira como ativo de desenvolvimento.

“Estamos apresentando Maricá e nossos grandes projetos, como o Complexo Samba, Futebol e Caipirinha e o MARAEY. A nossa União de Maricá se apresentou na feira e essas imagens vão correr o mundo, pois foi um sucesso. Vamos ganhar o mundo com a nossa cultura”, afirmou o secretário Executivo de Gestão de Governo, Arlen Pereira.

Para o presidente da Companhia Maricá, Arte, Roteiros e Experiências (MARÉ), Antônio Grassi, a participação cultural no evento reforça o posicionamento da cidade no mercado internacional. “Onde tem cultura, tem desenvolvimento. Além de trazer os projetos incríveis que Maricá desenvolve, estamos mostrando apresentações artísticas e culturais essenciais no MIPIM”, destacou.

Projetos atraem visitantes

Ao longo do primeiro dia, o estande de Maricá recebeu visitantes, investidores e comitivas interessadas em conhecer o modelo de desenvolvimento adotado pelo município, que combina grandes projetos de transformação econômica com políticas públicas de proteção social e inclusão produtiva.

A participação busca posicionar Maricá no mercado global, atraindo investidores, parceiros privados e expertise internacional para viabilizar novos negócios, ampliar a capacidade de geração de emprego e renda e preparar a cidade para a era pós-royalties do petróleo. A proposta é a de um desenvolvimento articulado, integrando turismo, infraestrutura, economia criativa, inovação e reorganização urbana.

Durante os encontros, foram apresentados empreendimentos estratégicos para o futuro da cidade, como o MARAEY, finalista do MIPIM Awards na categoria “Melhor Novo Empreendimento”; o Complexo Samba, Futebol e Caipirinha; o Plaza Maricá Shopping; novos projetos hoteleiros; e o hub logístico planejado para o município.

Outro eixo apresentado no primeiro dia foi o das políticas públicas de Maricá, com ênfase na combinação entre crescimento econômico e proteção social, promovendo autonomia, inclusão e oportunidades para a população.

Programação continua

Nesta quarta-feira (11), a programação de Maricá na MIPIM segue com novos encontros no estande, apresentações dos projetos estratégicos do município e agenda cultural com participações de Neguinho da Beija-Flor, Moacyr Luz e da cantora maricaense Jô Borges.

Criado em 1990, o MIPIM reúne governos, investidores, incorporadores, arquitetos e operadores de diversos países. O evento funciona como uma vitrine global para projetos de desenvolvimento urbano, turístico e imobiliário e como espaço estratégico para articulação de parcerias e atração de investimentos internacionais.