A Prefeitura de Maricá lança Calendário Oficial de Eventos de 2026, reunindo toda a programação cultural, turística e esportiva da cidade - Foto: Katito Carvalho

A Prefeitura de Maricá lança Calendário Oficial de Eventos de 2026, reunindo toda a programação cultural, turística e esportiva da cidadeFoto: Katito Carvalho

Publicado 06/03/2026 13:37 | Atualizado 06/03/2026 13:37

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Maricá, Arte, Roteiro e Experiências (MARÉ), realizou nesta quinta-feira (05) o lançamento do Calendário Oficial de Eventos de 2026. O encontro aconteceu no Cine Henfil, no Centro, e marcou o anúncio da programação anual de atividades culturais, turísticas, esportivas, educativas e institucionais do município.

Durante o evento, foram apresentadas as principais iniciativas previstas para o ano, com destaque para ações que valorizam a identidade cultural da cidade, estimulam o turismo e contribuem para o fortalecimento da economia local. O calendário também passa a organizar de forma integrada as atividades promovidas pelas secretarias e parceiros institucionais.

O presidente da MARÉ, Antônio Grassi, explicou que o calendário foi construído de forma colaborativa entre diferentes órgãos da administração municipal.

“Esse foi um trabalho que reuniu informações de diversas secretarias e parceiros para construir um calendário oficial que organize e comunique as atividades da cidade. É também uma forma de apresentar Maricá para o Brasil e para o mundo”, destacou.

A programação conta com temas mensais, que irão orientar parte das atividades realizadas ao longo do ano. O tema deste mês apresentado é “Mulheres e Cidadania”, que marca a agenda de março com ações voltadas à valorização do protagonismo feminino.

Planejamento estratégico para o desenvolvimento da cidade

O secretário de Governo, Arlen Pereira, ressaltou que o planejamento das ações fortalece a construção de uma cidade voltada para o futuro.

“O que queremos é projetar Maricá para o futuro. Quando planejamos as ações e envolvemos a população e o governo nesse processo, damos um grande passo para construir uma cidade cada vez melhor”, disse.

Segundo o secretário de Turismo, Comércio, Indústria e Mercado Interno, José Alexandre Almeida, o calendário traz um diferencial ao incorporar elementos da história e da identidade cultural do município.

“Esse calendário nasce com uma proposta diferente. Não é apenas uma organização de eventos, mas uma construção que dialoga com a nossa história e cria oportunidades para fortalecer a economia da cidade”, afirmou.

Para o secretário de Cultura e das Utopias, Sady Bianchin, o calendário representa uma ferramenta estratégica para o planejamento das políticas culturais do município.

“O calendário é um instrumento de planejamento que nos permite fazer um diagnóstico de onde estamos e para onde queremos chegar. Ele respeita o território, a cultura local e ao mesmo tempo dialoga com o mundo. Pensamos sempre na valorização da cultura autêntica do nosso povo”, concluiu.