MARÉ lança Calendário Oficial de Eventos de Maricá em 2026
Companhia de Cultura e Turismo reúne programação cultural, turística, esportiva e institucional para o município ao longo do ano
Prefeitura de Maricá realiza Castração Solidária para cães e gatos neste sábado
Atendimentos serão das 9h às 12h, na Escola Municipal Osdevaldo Marins da Matta, em Santa Paula, e são exclusivos para moradores do bairro
Prefeitura de Maricá leva informação e cuidado sobre Alzheimer aos idosos de Guaratiba
Ação de conscientização reuniu atendidos no Núcleo da Terceira Idade para palestras e troca de experiências
Prefeitura de Maricá oferece Aulas de Remo Paralímpico para o desenvolvimento de atletas da cidade
Atividade do programa Maricá Cidade Olímpica leva acolhimento e inclusão às pessoas com deficiência através do esporte
Prefeitura de Maricá divulga programação do Cine Henfil para o próximo fim de semana
Cinema exibe gratuitamente obras indicadas ao Oscar 2026, como o campeão de bilheterias "O Agente Secreto", "A Vida Antes de Hamlet" e "Valor Sentimental"
Ação da Guarda Municipal resulta na prisão de suspeito por agressão em Maricá
Grupamento Maria da Penha foi acionado para ocorrência em Itaipuaçu, oferecendo suporte e acolhimento à vítima
