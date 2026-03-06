Castração solidária, neste sábado - Foto:Thamyris Mello

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Bem-Estar Animal, promove neste sábado (07) mais uma edição da Castração Solidária. Os atendimentos serão das 9h às 12h, na Escola Municipal Osdevaldo Marins da Matta, em Santa Paula, e são exclusivos para moradores do bairro.

Os interessados no serviço devem realizar a inscrição presencialmente, apresentando RG, CPF e comprovante de residência. Será permitido o cadastro de apenas um animal por CPF. Animais prenhes, predispondo dificuldades respiratórias ou com mais de 7 anos não serão aceitos.

Após a realização da inscrição, os animais passarão pela triagem pré-operatória, com coleta de sangue e avaliação clínica, para garantir que estão aptos à cirurgia. Não haverá castração no local; a ação tem como objetivo apenas realizar os cadastros.

O projeto Castração Solidária promove a castração de cães e gatos para moradores de Maricá de forma totalmente gratuita, priorizando bairros e comunidades do município.