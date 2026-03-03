Mauro Amorim e Helton Dias - Foto: Ney Junior

Publicado 03/03/2026 12:34 | Atualizado 03/03/2026 12:35

Maricá - Reforçando o seu time para a estreia no Grupo Especial em 2027, a União de Maricá definiu o comando de sua Direção de Harmonia. Mauro Amorim, que também exercerá a função de Diretor de Carnaval, estará ao lado de Helton Dias à frente do setor. A decisão foi tomada na noite desta segunda-feira (2), no barracão da escola, em São Cristóvão, e anunciada oficialmente nesta terça-feira (03), por meio das redes sociais da agremiação.

À frente da Direção de Carnaval e agora também da Harmonia, Mauro Amorim chegou à União de Maricá durante a construção do desfile que culminou no título da Série Ouro 2026. O profissional reforçou a escola após ter assinado a Direção de Carnaval da Mocidade Independente de Padre Miguel em 2025. Antes, esteve na Imperatriz Leopoldinense, onde sagrou-se campeão em 2023 e vice-campeão no ano seguinte. Mauro também atuou como Diretor Geral de Harmonia da Viradouro entre 2018 e 2022, conquistando um título na Série Ouro e outro no Grupo Especial.

“Dar continuidade a esse trabalho é uma grande responsabilidade e, ao mesmo tempo, um orgulho imenso. A União de Maricá mostrou sua força ao conquistar a Série Ouro e chegar ao Grupo Especial com mérito. Nosso objetivo é manter o padrão de excelência, organização e comprometimento que nos trouxe até aqui. Agradeço ao presidente Matheus Santos e a toda diretoria pela confiança. Vamos trabalhar com muita seriedade para fazer um desfile à altura do que esperam”, afirmou Mauro Amorim.

Para fortalecer ainda mais o setor, a escola contará com Helton Dias, profissional com trajetória consolidada no Carnaval. Ele chega à União de Maricá após atuar na Estação Primeira de Mangueira entre os desfiles de 2023 e 2025, período em que foi Diretor Geral de Harmonia da tradicional agremiação.

“Chego na União de Maricá com muita motivação e respeito pela trajetória que a escola vem construindo. Sei do tamanho do desafio que é estrear no Grupo Especial, mas também sei da força da comunidade e da dedicação da diretoria. Vamos trabalhar para que a harmonia seja um dos pilares do desfile, garantindo organização, canto forte e evolução impecável na Avenida”, declarou Helton Dias, que também já foi instrutor do Curso de Harmonia e Evolução na Liga das Escolas de Samba de Congonhas-MG, além de fazer parte da Comissão de Conflitos e Estudos Jurídicos do Carnaval do Rio de Janeiro pela OAB/RJ.

Nesta semana, a União de Maricá também confirmou a renovação de Rodrigo Foca à frente na Direção de Barracão da escola. Ao longo dos próximos dias, a agremiação anunciará mais nomes que estarão na sua equipe.