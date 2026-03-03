Qualificação gratuita para moradores de Maricá Foto: Bernardo Gomes
Prefeitura de Maricá lança qualificação gratuita para atuação em empreendimentos da cidade
Evento reuniu autoridades e alunos em Itaipuaçu, marcando o início dos cursos na área de construção civil
Maricá conecta turismo e desenvolvimento econômico com novos acordos durante feira em Portugal
Em Lisboa, estande amplia visibilidade internacional, gera contatos com o mercado e fortalece atração de investimentos e negócios
Operação Mulheres: Policiais Civis da 82ª DP prendem agressor de mulher em Maricá
Ele seguia descumprindo medidas protetivas, ameaçando a vítima e seus familiares, além disso, o agressor possui um grande histórico criminal, o elemento foi preso em casa, no bairro de Cordeirinho
União de Maricá contrata Nilo Sérgio e renova com Paulinho Steves para o comando da Maricadência
Visando a estreia no Grupo Especial, bateria da escola terá comando duplo no Carnaval 2027
Prefeitura de Maricá promove adoção de cães e gatos em Itaipuaçu
Ação acontece neste sábado (28/02) e busca encontrar novos lares para os animais resgatados das ruas
Na maior feira de turismo da Europa, Maricá atrai indústria portuguesa e fecha acordo para produção anual de até 5 milhões de enlatados
Parceria foi firmada durante a BTL, em Lisboa, e integra estratégia de desenvolvimento econômico internacional para geração de emprego e renda no município
