Qualificação gratuita para moradores de Maricá Foto: Bernardo Gomes

Publicado 03/03/2026 09:57

Maricá - A Prefeitura de Maricá, em parceria com a Firjan SENAI, realizou nesta segunda-feira (02/03) o lançamento oficial dos cursos gratuitos de qualificação profissional no município. O encontro aconteceu no Polo Qualifica Maricá de Itaipuaçu e reuniu representantes das instituições parceiras, autoridades e alunos já matriculados para as 160 vagas iniciais.

A iniciativa tem o objetivo de preparar moradores para novas oportunidades de trabalho em projetos estruturantes como o complexo turístico Maraey e o Plaza Maricá Shopping, fortalecendo a geração de emprego e renda no município.

O presidente da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), Celso Pansera, ressaltou o impacto econômico da iniciativa. “Estamos qualificando trabalhadores nessa primeira fase dos cursos. É um impacto enorme na economia e estamos preparando a cidade para o futuro”, declarou.

O presidente do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM), Claudio Gimenez, também destacou a importância da formação da mão de obra local. “Essa parceria é fundamental para que os postos de trabalho gerados, principalmente na construção dos empreendimentos, sejam ocupados por moradores do município”, afirmou.

Para o gerente executivo regional da Firjan SENAI, Anderson Carolo, a qualificação profissional é importante diante do crescimento da cidade. “Esse é o primeiro passo de um divisor de águas que esse empreendimento trará não só para o município, mas para toda a região. Maricá vai se consolidar como um polo indutor de novas frentes de negócios no estado do Rio de Janeiro”, reforçou.

Qualificação e desenvolvimento

Ao todo, estão previstas 800 vagas ao longo do programa em parceria com a Firjan SENAI. As oportunidades, destinadas aos cursos de armador de ferragens, auxiliar de construção civil, almoxarife e carpinteiro de obras, já foram preenchidas. As aulas terão início nesta terça-feira (03/03) e novas turmas serão abertas em maio no polo de Itaipuaçu.

Morador do bairro, Anderson Costa contou que buscou o curso para retornar à sua área de atuação. “Eu me inscrevi buscando voltar para a minha área de trabalho aqui mesmo na cidade. Fomos muito bem recebidos e já estamos com todas as informações”, disse.

Já Ubirajara Pereira destacou a expectativa em relação às oportunidades futuras. “Maricá está crescendo bastante. Espero que, ao final do curso, eu possa ingressar no mercado de trabalho”, acrescentou.

