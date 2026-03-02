Agressor de mulher com extenso histórico criminal é preso por agentes da 82ª DP - Foto: Reprodução TVM Brasil

Agressor de mulher com extenso histórico criminal é preso por agentes da 82ª DPFoto: Reprodução TVM Brasil

Publicado 02/03/2026 08:58 | Atualizado 02/03/2026 09:01

Maricá - Policiais Civis da 82ª DP (Centro de Maricá), prenderam na manhã desta segunda-feira (02) em uma ação coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública; Diego de Castro Rodrigues Botelho por ter cometido o crime de violencia doméstica, descumprimento de medidas protetivas e ameaças contra aa sua ex companheira e ameaçar a vítima e seus familiares.

O cumprimento de mandado de prisão preventiva integra a "Operação Mulheres", um esforço nacional voltado ao combate à violência doméstica e familiar contra a mulher.



Os agentes da 82ª DP localizaram e prenderam o agressor às 06:00h da manhã em sua residência, no bairro de Cordeirinho, Região Oceânica de Maricá, o elemento estava dormindo e não resistiu a prisão.

Tudo aconteceu de forma dinâmica após a vítima ter comparecido à unidade policial no sábado (28) relatando que o elemento estava descumprindo medidas protetivas deferidas pelo Juizado de Violência Doméstica de Maricá, o criminoso, mesmo ciente da proibição de contato e aproximação da ex-mulher,(distância mínima de 300 metros), utilizou métodos criativos e audaciosos para manter o assédio, enviando mensagens agressivas e intimidações através do campo de descrição de transferências via PIX. Além disso, ele ameaçou e familiares da vítima.



O mandado de prisão foi expedido pelo Plantão Judiciário e o criminosos foi preso em menos de 48 horas.



Histórico criminal:

Diego de Castro Rodrigues Botelho, que evidencia uma trajetória de reiteração delitiva e comportamento violento. Entre as anotações criminais do preso, destacam-se: roubo majorado, receptação, estelionato, adulteração de sinal identificador de veículo, crimes contra a administração e segurança pública, associação criminosa, resistência, desobediência, violência de gênero, lesão corporal, ameaça, injúria e violação de domicílio em contexto de violência doméstica.



Com esta prisão, a Polícia Civil retira de circulação um indivíduo de alta periculosidade, cujas ações recentes — incluindo agressões físicas e invasão de domicílio registradas em fevereiro deste ano — indicavam um risco iminente de feminicídio. O preso será encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.





