A participação de Maricá na BTL 2026 reforça a presença do município no cenário internacional e destaca seu potencial turístico e econômico - Foto: Divulgação

Publicado 25/02/2026 12:25

Maricá - A Prefeitura de Maricá vai marcar presença em mais uma vitrine internacional do turismo. Por meio da Maricá, Arte, Roteiros e Experiências (MARÉ), o município participa, entre 25 de fevereiro e 1º de março, da 36ª edição da Better Tourism Lisbon Travel Market (BTL), a maior feira de turismo de Portugal e uma das mais relevantes da Europa.

A estratégia se soma à projeção internacional e cultural da cidade, com a ascensão da União de Maricá ao Grupo Especial, levando o nome do município ao palco mais importante do carnaval mundial.



Para o presidente da MARÉ, Antonio Grassi, a presença de Maricá na BTL reafirma a estratégia de posicionar o município no circuito internacional do turismo. “Maricá tem uma identidade cultural forte, experiências autênticas e projetos estruturados para o desenvolvimento do turismo. Estar na BTL é ampliar conexões, atrair investimentos e mostrar ao mundo o potencial da cidade como destino turístico e criativo”, destacou.



Com um estande no espaço do Brasil - país que participa da feira como Destino Internacional Convidado -, Maricá apresentará aos visitantes um portfólio de projetos voltados ao desenvolvimento do turismo, com foco na atração de investimentos internacionais, geração de empregos e fortalecimento da economia local. No estande, o público poderá conhecer produtos da AMAR, pontos turísticos da cidade e participar de ativações culturais que refletem a identidade e a diversidade do município.



Esse conjunto de ações é sustentado por um pacote de projetos estruturantes em fase de implantação no município, como os teleféricos de Inoã e Ponta Negra, o Complexo Samba, Futebol e Caipirinha, a Nova Rodoviária, o trem turístico Maria Fumaça e a Praça Colonial, o Porto de Maricá, os projetos arquitetônicos de Oscar Niemeyer, o Complexo Turístico Maraey e a implantação de hotéis 3 e 4 estrelas.



