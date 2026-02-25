Orientações sobre Alzheimer e atividades de raciocínio na Casa da Terceira Idade de Itaipuaçu - Foto: Katito Carvalho

Orientações sobre Alzheimer e atividades de raciocínio na Casa da Terceira Idade de ItaipuaçuFoto: Katito Carvalho

Publicado 25/02/2026 09:17 | Atualizado 25/02/2026 09:20

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Políticas para a Terceira Idade, realizou nesta terça-feira (24/02), na Casa da Terceira Idade de Itaipuaçu, uma ação especial pelo Fevereiro Roxo, mês de conscientização sobre a Doença de Alzheimer. O encontro levou informação, troca de experiências e atividades em grupo para estimular a memória e promover mais qualidade de vida às pessoas idosas.

A palestra foi conduzida pela neuropsicopedagoga Inara Cunha, que abordou de forma simples e acolhedora os principais aspectos da doença, destacando sinais de alerta e cuidados necessários no dia a dia. Durante a conversa, ela reforçou a importância da prevenção e da estimulação contínua das funções cognitivas. “É fundamental manter a mente ativa e promover atividades que contribuam para um envelhecimento mais saudável e leve”, afirmou.

A coordenadora geral de Políticas para a Terceira Idade de Maricá, Pamella Curvelo, destacou que o suporte à saúde mental é um dos pilares das Casas da Terceira Idade. “Nosso objetivo é oferecer um acolhimento integral. Além das atividades recreativas, garantimos que o idoso tenha acesso a profissionais qualificados que ajudem a identificar precocemente qualquer alteração cognitiva, proporcionando dignidade tanto para o assistido quanto para sua família”, ressaltou.

Como parte desse acompanhamento contínuo, as unidades oferecem consultas semanais com a neuropsicopedagoga, com atendimentos individuais e atividades em grupo voltadas à estimulação motora e cognitiva.

Após a palestra, os participantes foram divididos em equipes para uma atividade de raciocínio lógico. Cada grupo precisou completar lacunas em textos, estimulando a memória, a concentração e a interação social.

Moradora de Itaipuaçu, Georgina Conceição de Carvalho, de 65 anos, elogiou a iniciativa. “Adorei. Foi muito bom e abriu um pouco a minha mente também”, comentou. Já Nilze da Silva Ferreira, de 80 anos, destacou a importância das orientações recebidas. “Hoje eu entendi bem coisas que a gente precisa aprender e não sabe. Eu gostei muito”, comentou.