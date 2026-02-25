Orientações sobre Alzheimer e atividades de raciocínio na Casa da Terceira Idade de ItaipuaçuFoto: Katito Carvalho
Maricá reforça ações de estímulo à memória e saúde mental da pessoa idosa
Programação do Fevereiro Roxo leva orientações sobre Alzheimer e atividades de raciocínio à Casa da Terceira Idade de Itaipuaçu
União de Maricá renova com Patrick Carvalho para estreia no Grupo Especial
Campeão da Série Ouro, coreógrafo segue à frente da comissão de frente da escola para o Carnaval 2027
Casa do Trabalhador Itinerante leva serviços e oportunidades a diversos bairros
Iniciativa começa nesta terça-feira 24, e vai até 27 de fevereiro e oferece orientação profissional, cadastro de currículos e encaminhamento para vagas de emprego, confira os lociais
Maricá segue com inscrições abertas para cursos de qualificação gratuita em parceria com Firjan SENAI
Município disponibiliza vagas para armador de ferragens, auxiliar de construção civil, almoxarife e carpinteiro de obras
Prefeitura de Maricá abre credenciamento para advogados no programa Advoga Social
Profissionais interessados podem se habilitar a partir desta segunda-feira, dia 23 de fevereiro, o objetivo é de ampliar o acesso à Justiça, com atendimento jurídico gratuito e qualificado para a população
Maricá oferece oficina de escultura em madeira com o artista Carlos Calsavara
Escultor com mais de 30 anos de atuação visitou equipamentos culturais da cidade
