Casada Juventude é inaugurada em Ponta NegraFoto: Thamyris Mello
Maricá inaugura mais um espaço destinado à formação e lazer dos jovens
Casa da Juventude de Ponta Negra oferece aulas de artes marciais, idiomas, balé, capoeira e oficinas tecnológicas
Maricá amplia presença internacional com estande na BTL 2026, maior feira de turismo de Portugal
Em Lisboa, Prefeitura atua na promoção de destinos, atração de investimentos e negócios no cenário global
Maricá reforça ações de estímulo à memória e saúde mental da pessoa idosa
Programação do Fevereiro Roxo leva orientações sobre Alzheimer e atividades de raciocínio à Casa da Terceira Idade de Itaipuaçu
União de Maricá renova com Patrick Carvalho para estreia no Grupo Especial
Campeão da Série Ouro, coreógrafo segue à frente da comissão de frente da escola para o Carnaval 2027
Casa do Trabalhador Itinerante leva serviços e oportunidades a diversos bairros
Iniciativa começa nesta terça-feira 24, e vai até 27 de fevereiro e oferece orientação profissional, cadastro de currículos e encaminhamento para vagas de emprego, confira os lociais
Maricá segue com inscrições abertas para cursos de qualificação gratuita em parceria com Firjan SENAI
Município disponibiliza vagas para armador de ferragens, auxiliar de construção civil, almoxarife e carpinteiro de obras
