Casada Juventude é inaugurada em Ponta Negra - Foto: Thamyris Mello

Publicado 26/02/2026 07:37 | Atualizado 26/02/2026 07:38

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Juventude e Participação Popular, inaugurou nesta quarta-feira (25/02) a segunda Casa da Juventude da cidade, desta vez no bairro de Ponta Negra. A política pública oferece aulas gratuitas de artes marciais, idiomas (inglês e espanhol), balé, capoeira e pilotagem de drone.

Entre as modalidades de luta disponíveis estão jiu-jitsu, karatê, capoeira e muay thai. O espaço também conta com sala de jogos virtuais, além de mesas de sinuca, totó e air hockey. A Casa da Juventude é voltada para jovens de 15 a 29 anos.

“Cada Casa da Juventude terá projetos e aulas específicas. Esta é uma política pública para apoiar e receber todos os jovens maricaenses, oferecendo atividades, entretenimento e qualificação. Nosso maior foco é ofertar oportunidades e cultura para eles”, explicou a secretária de Juventude e Participação Popular, Andressa Santos.

O espaço também funciona como local de escuta, acolhimento e construção coletiva, onde os jovens podem desenvolver suas potencialidades, trocar ideias e receber incentivo à criatividade. A Casa da Juventude também oferece atividades nas áreas de educação, cultura, tecnologia, bem-estar social e formação profissional.

O município já conta com unidades em Inoã e Ponta Negra e, futuramente, também terá espaços em Itaipuaçu e no Centro. Além disso, a secretaria disponibiliza o Ônibus Itinerante, com ações integradas aos polos de cada casa, ofertando oficinas, sessões de cinema e produção audiovisual.

O novo espaço fica localizado na Rua Treze, lote 13, quadra 3 - Ponta Negra.