A feira de adoção acontece neste sábado (28) em ItaipuaçuFoto; Bernardo Gomes

Publicado 27/02/2026 10:07 | Atualizado 27/02/2026 10:09

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Bem-Estar Animal, promove neste sábado (28), das 9h às 13h, a 18ª Campanha de Adoção de Cães e Gatos, na Rua dos Lírios, em Itaipuaçu. A iniciativa busca encontrar novos lares para animais resgatados das ruas ou disponibilizados por cidadãos.

A ação acontece em conjunto com protetores do município, voluntários que resgatam e abrigam os animais até o momento da adoção. Antes de serem disponibilizados, os animais passam por aplicação de vermífugo e, no caso dos adultos, já são entregues castrados. A secretaria também garante a castração dos filhotes adotados, a partir dos seis meses de idade.

Para adotar, é necessário ser maior de 18 anos e apresentar documento de identidade, CPF e comprovante de residência.