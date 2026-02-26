O prefeito Quaquá afirma que a iniciativa vai gerar empregos e aumentar a renda das famílias do município, além de colocar Maricá para o mundo - Foto:Divulgação

Publicado 26/02/2026 18:33

Maricá - O prefeito de Maricá, Washington Quaquá, assinou nesta quinta-feira (26/02) um termo de cooperação com a Fábrica de Conservas de Murtosa (Comur), tradicional indústria portuguesa de pescados, para implantar no município um projeto de produção de enlatados com espécies brasileiras. A estimativa é de que sejam produzidas até 5 milhões de unidades por ano, com base no modelo industrial adotado em Portugal.

"É a economia da pesca saindo de Maricá para o mundo. Vamos vender essas belíssimas latas com peixes maricaenses em todos os cantos! Muito mais que um ingrediente, esse produto é um souvenir, uma obra de arte que chega à casa de quem vai visitar nossas lojas, oferecendo altíssima qualidade. Estamos colocando nossa cidade no mapa do mundo gerando emprego e renda para as famílias”, disse o prefeito Washington Quaquá.

O acordo foi firmado durante a 36ª edição da Better Tourism Lisbon Travel Market (BTL), em Lisboa. A iniciativa prevê a transferência de tecnologia, inovação e know-how industrial do grupo português para estruturar uma nova frente da indústria alimentícia no município.

Entre os produtos previstos estão espécies típicas do Brasil, como pirarucu e tucunaré, além de mexilhões e tilápias. A proposta é agregar valor à produção nacional com processamento industrial de padrão internacional. As embalagens também serão personalizadas com referências culturais e turísticas de Maricá.

“Essa parceria mostra o acerto da política de desenvolvimento da economia das pessoas e das famílias, defendida pelo Prefeito Washington Quaquá. A nova indústria vai beneficiar o pescado da cidade e gerar mais de 150 empregos diretos, em sua maioria para as mulheres que suas famílias são ligadas à pesca artesanal. O pescado de Maricá chegará às mesas do Brasil e do mundo num produto de alto valor agregado”, explicou o presidente da Companhia Maricá Alimentos (Amar), Marlos Costa.

O projeto prevê a constituição de uma sociedade mista com o grupo lusitano e tem como objetivo fortalecer a cadeia produtiva do pescado, gerar emprego e renda e ampliar a arrecadação municipal. A meta é expandir o negócio para outros mercados no Brasil.

“Antes de chegar uma embaixada a um país, chegam produtos como esse, a música, o cinema. Esse é um momento importante para Maricá dentro de um espaço tão nobre como essa feira”, afirmou o presidente da Maricá, Arte, Roteiros e Experiências (MARÉ), Antônio Grassi.