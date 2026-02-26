O prefeito Quaquá afirma que a iniciativa vai gerar empregos e aumentar a renda das famílias do município, além de colocar Maricá para o mundoFoto:Divulgação
Na maior feira de turismo da Europa, Maricá atrai indústria portuguesa e fecha acordo para produção anual de até 5 milhões de enlatados
Parceria foi firmada durante a BTL, em Lisboa, e integra estratégia de desenvolvimento econômico internacional para geração de emprego e renda no município
Na maior feira de turismo da Europa, Maricá atrai indústria portuguesa e fecha acordo para produção anual de até 5 milhões de enlatados
Parceria foi firmada durante a BTL, em Lisboa, e integra estratégia de desenvolvimento econômico internacional para geração de emprego e renda no município
Maricá inaugura mais um espaço destinado à formação e lazer dos jovens
Casa da Juventude de Ponta Negra oferece aulas de artes marciais, idiomas, balé, capoeira e oficinas tecnológicas
Maricá amplia presença internacional com estande na BTL 2026, maior feira de turismo de Portugal
Em Lisboa, Prefeitura atua na promoção de destinos, atração de investimentos e negócios no cenário global
Maricá reforça ações de estímulo à memória e saúde mental da pessoa idosa
Programação do Fevereiro Roxo leva orientações sobre Alzheimer e atividades de raciocínio à Casa da Terceira Idade de Itaipuaçu
União de Maricá renova com Patrick Carvalho para estreia no Grupo Especial
Campeão da Série Ouro, coreógrafo segue à frente da comissão de frente da escola para o Carnaval 2027
Casa do Trabalhador Itinerante leva serviços e oportunidades a diversos bairros
Iniciativa começa nesta terça-feira 24, e vai até 27 de fevereiro e oferece orientação profissional, cadastro de currículos e encaminhamento para vagas de emprego, confira os lociais
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.