Nilo Sérgio e Paulinho Steves - Foto; Ney Junior

Publicado 27/02/2026 20:02 | Atualizado 27/02/2026 20:03

Maricá - Nota 40 na Série Ouro, a Bateria Maricadência ganhou um reforço de peso para o Carnaval 2027. A União de Maricá terá o comando de Nilo Sérgio, que chega após duas décadas à frente da Tabajara do Samba, da Portela, para dividir a direção com Paulinho Steves, mestre que comanda a bateria da escola desde o Carnaval 2022. O anúncio aconteceu nesta sexta-feira (27), através das redes sociais da escola.

À frente da bateria da escola de Oswaldo Cruz e Madureira entre 2005 e 2025, Nilo Sérgio construiu uma trajetória marcada por inovação e grandes resultados. No período, conquistou quatro Estandartes de Ouro, sendo um de Revelação e três de Melhor Bateria do Grupo Especial, consolidando seu nome entre as principais referências do segmento.

“Venho de uma escola tradicional, mas eu mesmo não me julgo tão tradicional. O povo conhece o meu trabalho e venho para somar com o meu amigo Paulinho, trocando essa experiência para colocar na Avenida. Acredito que será um trabalho bonito, com muita bossa e muito ritmo”, afirmou Nilo.

Já Paulinho Steves é parte fundamental da história da Maricadência. Presente desde os desfiles na Intendente Magalhães, ainda na Série Bronze, iniciou sua trajetória como diretor e assumiu como mestre no Carnaval 2022. Desde então, participou diretamente dos acessos à Série Ouro e, agora, ao Grupo Especial, ajudando a construir, ano após ano, a identidade musical da bateria. Filho de Mestre Esteves e ritmista desde a infância, carrega no sangue a tradição do samba.

“É uma alegria imensa seguir na União de Maricá. Eu venho com a escola desde os desfiles na Intendente Magalhães, acompanhei cada passo desse crescimento e tenho muito orgulho de tudo o que construímos juntos. Poder continuar esse trabalho no Grupo Especial e, agora, ao lado de um mestre como o Nilo Sérgio, que é uma grande honra”, destacou Paulinho.

Campeã da Série Ouro em 2026, a escola também já confirmou os seguintes nomes em sua equipe para o próximo Carnaval: Edson Pereira como carnavalesco, Julinho Nascimento e Rute Alves como primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira, Zé Paulo Sierra como intérprete e Patrick Carvalho como coreógrafo da comissão de frente.