Nilo Sérgio e Paulinho Steves Foto; Ney Junior
União de Maricá contrata Nilo Sérgio e renova com Paulinho Steves para o comando da Maricadência
Visando a estreia no Grupo Especial, bateria da escola terá comando duplo no Carnaval 2027
Prefeitura de Maricá promove adoção de cães e gatos em Itaipuaçu
Ação acontece neste sábado (28/02) e busca encontrar novos lares para os animais resgatados das ruas
Na maior feira de turismo da Europa, Maricá atrai indústria portuguesa e fecha acordo para produção anual de até 5 milhões de enlatados
Parceria foi firmada durante a BTL, em Lisboa, e integra estratégia de desenvolvimento econômico internacional para geração de emprego e renda no município
Maricá inaugura mais um espaço destinado à formação e lazer dos jovens
Casa da Juventude de Ponta Negra oferece aulas de artes marciais, idiomas, balé, capoeira e oficinas tecnológicas
Maricá amplia presença internacional com estande na BTL 2026, maior feira de turismo de Portugal
Em Lisboa, Prefeitura atua na promoção de destinos, atração de investimentos e negócios no cenário global
Maricá reforça ações de estímulo à memória e saúde mental da pessoa idosa
Programação do Fevereiro Roxo leva orientações sobre Alzheimer e atividades de raciocínio à Casa da Terceira Idade de Itaipuaçu
