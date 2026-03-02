Turismo e desenvolvimento econômico para Maricá através de acordos feitos em feira em Portugal - Foto: Divulgação

Publicado 02/03/2026 16:28 | Atualizado 02/03/2026 16:29

Maricá - A Prefeitura de Maricá encerrou no sábado (01) a participação na 36ª edição da Better Tourism Lisbon Travel Market (BTL), em Lisboa, uma das feiras de turismo mais relevantes da Europa. O balanço é positivo, com avanço de agendas estratégicas nas frentes de promoção turística, economia criativa e desenvolvimento econômico.

A presença da cidade no evento reforçou o posicionamento internacional de Maricá como destino e como plataforma de atração de investimentos e novos negócios. O prefeito de Maricá, Washington Quaquá, assinou um termo de cooperação com a Fábrica de Conservas de Murtosa (Comur), tradicional indústria portuguesa de pescados, para implantar no município um projeto de produção de enlatados com espécies brasileiras.

“É a economia da pesca saindo de Maricá para o mundo. Vamos vender essas belíssimas latas com peixes maricaenses em todos os cantos. Estamos colocando nossa cidade no mapa do mundo gerando emprego e renda para as famílias”, afirmou Quaquá. Entre os itens previstos estão espécies típicas do Brasil, como pirarucu e tucunaré, além de mexilhões e tilápias.

A estimativa é de produção anual de até 5 milhões de unidades, com transferência de tecnologia e conhecimento industrial do grupo português, criando uma nova frente para a indústria alimentícia local e fortalecendo a cadeia produtiva do pescado. O projeto prevê, ainda, que as embalagens tragam referências culturais e turísticas de Maricá, para reforçar o potencial do produto também como item de lembrança e divulgação do destino.

Promoção turística e atração de novos negócios

Além do acordo, a agenda institucional na BTL envolveu apresentação do portfólio turístico de Maricá, ativações culturais no estande e prospecção junto ao mercado internacional. O presidente da MARÉ, Antônio Grassi, ressaltou que os resultados da feira vão orientar uma etapa posterior de aprofundamento e maturação das negociações abertas em Lisboa.

“Já estamos estruturando um relatório completo com os contatos realizados, encaminhamentos e propostas identificadas durante a missão. A avaliação geral é de que a participação foi muito produtiva, ampliando a visibilidade de Maricá e consolidando caminhos para cooperação e atração de investimentos no setor de turismo e economia criativa”, disse o presidente da Maricá, Arte, Roteiros e Experiências (MARÉ), Antônio Grassi.

No balanço da missão, Grassi também destacou que a participação na feira abriu frentes de diálogo nas áreas de vinhos e enoturismo (com potencial conexão com a Universidade do Vinho) e apontou ainda oportunidades ligadas a pousadas, meios de hospedagem e ao desenvolvimento de experiências turísticas integradas.