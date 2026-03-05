Prefeitura disponibiliza Aulas gratuitas de Remo Paralímpico para atletas do município - Foto: Foto - Katito Carvalho

Prefeitura disponibiliza Aulas gratuitas de Remo Paralímpico para atletas do municípioFoto: Foto - Katito Carvalho

Publicado 05/03/2026 10:25

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Esportes, promove aulas gratuitas de Remo Paralímpico, desenvolvidas pelo programa Maricá Cidade Olímpica. As atividades para pessoas com deficiência acontecem no Espaço Navegar, na Orla do Boqueirão, e proporcionam inclusão, acolhimento, superação e igualdade de oportunidades no acesso ao esporte.

Durante a iniciativa, os atletas realizam o processo de aquecimento corporal antes de iniciar o treinamento. Em seguida, recebem as primeiras orientações e embarcam nos caiaques para a prática esportiva com o auxílio dos treinadores. Durante os treinos, os alunos incentivam uns aos outros e colaboram para melhorar o rendimento coletivo.

O treinador do Remo Paralímpico, Christian César, destacou a influência do esporte na vida pessoal dos atletas.

“Diversos atletas chegaram aqui com ansiedade, depressão e outras questões de saúde. O remo é um auxílio no tratamento deles, já que temos integração antes dos treinamentos e também durante as atividades. Oferecemos modalidades em conjunto, onde um pode ajudar o outro”, disse.

Para o paratleta Lucas Sodré, os treinamentos vão além da preparação para competições.

“Nas aulas de remo, encontrei uma família e uma comissão técnica que me apoia até quando não estou treinando. No início, eu achava que a deficiência não iria me permitir ser atleta, mas Maricá me possibilitou seguir com esse desenvolvimento e sonho”, afirmou.