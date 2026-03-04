O filme O Agente Secreto, ganhador do Oscar 2026, com Wagner Moura éo grande destaque do fim de semana e será exibido no Cine Henfil, gratuitamente - Foto: Cena de divulgação do filme

Publicado 04/03/2026 12:00 | Atualizado 04/03/2026 12:01

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cultura e das Utopias, divulga a programação de filmes do Cine Henfil, no Centro, com sessões gratuitas neste fim de semana (06 a 08). O destaque será a obra cinematográfica “O Agente Secreto”, dirigida por Kleber Mendonça Filho e indicada ao Oscar 2026, que será exibida nesta sexta-feira (06), às 18h.

A programação também inclui outras obras cinematográficas indicadas a premiações, como: “Uma batalha após a outra”, “Valor sentimental”, “Hamnet: A Vida Antes de Hamlet”, “Pecadores” e “Os Caras Malvados 2”. Os ingressos gratuitos podem ser reservados pelo link https://abre.ai/iN6Z . Para garantir a entrada, é necessário chegar antes da sessão para validar o ticket.

O Cine Henfil, localizado na Rua Alferes Gomes, 390, no Centro, possui 200 lugares, incluindo assentos para pessoas obesas, cadeirantes e com mobilidade reduzida. O espaço é equipado com modernos sistemas de projeção audiovisual.

Confira a programação completa:

Sexta-feira (06)

18h – O Agente Secreto - O filme, escrito e dirigido por Kleber Mendonça Filho, se passa no Brasil de 1977, onde Marcelo (Wagner Moura), um homem de 40 anos que trabalha como professor especializado em tecnologia, sai da movimentada São Paulo e vai para Recife. Ele tenta fugir do seu passado violento e misterioso, com a intenção de começar uma nova vida. Ali, ele chega na semana do Carnaval, então logo a paz e a calmaria da cidade vai se esvaindo, e com o decorrer do tempo percebe que atraiu para si o caos do qual ele sempre quis fugir. Para piorar a situação, além de Marcelo estar sendo espionado pelos seus vizinhos, vê que a cidade que achou que o acolheria ficou muito longe de ser o seu refúgio.

Classificação: 16 anos

Sábado (07)

14h – Os Caras Malvados 2 - O grupo de animais criminosos volta à ação, mas agora repaginados. Em "Os Caras Malvados 2", cinco anos após os eventos do primeiro filme, o Sr. Lobo e sua trupe infame de foras-da-lei decidiram abandonar o crime e se tornarem bons cidadãos, precisando aprender a lidar com as consequências dessa decisão. É mais difícil do que esperavam, lutando continuamente para ganharem a confiança e a aceitação das pessoas. Uma nova aventura surge, porém, quando um esquadrão de mulheres bandidas os força a fazer um serviço perigoso. Será preciso, então, dar uma pausa na aposentadoria para realizar o que dizem ser seu último trabalho.

Classificação: Livre



16h - Uma Batalha Após a Outra - Na obra, Leonardo DiCaprio interpreta Bob Ferguson, um ex-revolucionário que sai da aposentadoria para enfrentar a missão mais importante de toda a sua vida: resgatar a sua filha. Tendo vivido a juventude como integrante de um grupo de guerrilha, agora a sua fracassada vida o atinge em cheio com frustrações e tristezas quando o mais cruel de sua longa lista de inimigos retorna após passar 16 anos desaparecido e resolve sequestrar a garota. Diante de tamanha urgência, ele reúne seus antigos companheiros e embarca em um implacável desafio em que precisará correr contra o tempo para salvar quem ele mais ama.

Classificação: 16 anos



19h - Valor Sentimental - A obra retrata o relacionamento conturbado entre um pai, suas duas filhas e as feridas complexas que se estendem por décadas no cerne da família. Diante do frágil laço paternal, o carismático Gustav, pai distante de Nora e Agnes e um renomado diretor de cinema, decide que seu próximo longa será o seu filme de retorno aos holofotes. Sabendo o quão pessoal e importante é o projeto, o cineasta oferece à filha Nora, uma estabelecida atriz de teatro, o papel principal da trama. Quando ela recusa a oferta, Gustav entrega a personagem para uma jovem e entusiasmada estrela de Hollywood, Rachel Kemp (Elle Fanning), quem rapidamente percebe que, sem querer, se envolveu num drama incrivelmente íntimo (fora e dentro das telas). Assim, as irmãs precisam lidar com a relação atravessada e complicada com Gustav, enquanto uma atriz americana se instala no centro dessa complexa dinâmica.

Classificação: 14 anos

Domingo (08)

14h – Os Caras Malvados 2 - O grupo de animais criminosos volta à ação, mas agora repaginados. Em "Os Caras Malvados 2", cinco anos após os eventos do primeiro filme, o Sr. Lobo e sua trupe infame de foras-da-lei decidiram abandonar o crime e se tornarem bons cidadãos, precisando aprender a lidar com as consequências dessa decisão. É mais difícil do que esperavam, lutando continuamente para ganharem a confiança e a aceitação das pessoas. Uma nova aventura surge, porém, quando um esquadrão de mulheres bandidas os força a fazer um serviço perigoso. Será preciso, então, dar uma pausa na aposentadoria para realizar o que dizem ser seu último trabalho.

Classificação: Livre



16h – Hamnet: A Vida Antes de Hamlet - Na obra, um dos mais importantes escritores do cânone ocidental William Shakespeare vive uma tragédia ao lado de sua esposa Agnes Shakespeare quando o casal perde seu filho de 11 anos para uma das várias pragas que assolaram o século XVI. Hamnet era o nome do menino e, nessa história ficcional sobre a vida doméstica de Shakespeare, Agnes é a narradora e o ponto de vista fundamental da narrativa, demonstrando o luto que acompanha o fim precoce da vida do seu herdeiro. A trama rejeita a faceta inabalável e intocável de um gênio William Shakespeare, mas apresenta um artista que era influenciado, acima de tudo, pela sua vida diária. Explorando os temas da perda e da morte, Hamnet acompanha a rotina e o dia a dia de uma família, as alegrias e as tristezas de viver numa pequena vila na Inglaterra do passado e a história de amor poderosa que inspirou a criação da peça Hamlet.

Classificação: 14 anos



18h - Os Pecadores - Na obra, Michael B. Jordan interpreta irmãos gêmeos que voltam à sua cidade natal com o objetivo de reconstruir a vida e apagar um passado conturbado. Esses acontecimentos, porém, voltam a atormentá-los quando uma força maligna passa a persegui-los, trazendo para a superfície medos e traumas. Esse mal busca tomar conta da cidade e de todos os cidadãos, obrigando-os a lutar para sobreviver. Mais do que contornar os demônios dominadores e famintos por poder (e sangue), Smoke e Stack (Michael B. Jordan) terão que lidar com as lendas e os mitos ameaçadores que podem estar por trás desse terror. Dirigido por Ryan Coogler (mesmo realizador de Pantera Negra e Creed) numa parceria já consagrada com Michael B. Jordan, Pecadores traz um thriller intenso com elementos sobrenaturais numa história repleta de mistérios.

Classificação: 16 anos