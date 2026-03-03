Agressor de mulher preso pela GM de Maricá - Foto: Reprodução

Agressor de mulher preso pela GM de MaricáFoto: Reprodução

Publicado 03/03/2026 18:37

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Segurança Cidadã, atuou nesta terça-feira (03) na prisão de um homem suspeito de agredir a ex-esposa. Agentes da Guarda Municipal foram acionados após a vítima relatar agressão no supermercado que trabalhava, em Itaipuaçu.

No local, os agentes encontraram a vítima, que confirmou a ocorrência, mas o suspeito deixou o local antes da chegada da equipe. Durante buscas nas proximidades, ele foi encontrado e encaminhado para a Delegacia Policial de Maricá (82ª DP), no Centro. Em seguida, foi levado para a Central de Flagrantes (76ª DP), em Niterói.

Equipes do Grupamento Maria da Penha (GMAP) da Guarda Municipal foram acionadas para oferecer suporte qualificado, acolhimento e encaminhamentos de proteção, conforme o protocolo de atendimento às mulheres em situação de violência.

Combate à violência contra a mulher

Mulheres em situação de violência em Maricá podem buscar acolhimento e orientação na Casa da Mulher, com suporte integrado do Grupamento Maria da Penha (GMAP), que atende 24 horas. A ação é uma parceria entre as secretarias de Segurança Cidadã e de Políticas e Defesa dos Direitos das Mulheres para fortalecer o acolhimento e a proteção.

Após o registro da ocorrência, as equipes acompanham a vítima para a realização do exame de corpo de delito e, em seguida, garantem condução a um local seguro, que pode ser a residência, a casa de um familiar ou, quando necessário, um abrigo. O grupamento atua especialmente na proteção direta de mulheres com medidas protetivas, com base na Lei Maria da Penha, que tipifica como crime a violência física, patrimonial, sexual, moral e psicológica.