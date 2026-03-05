Idosas r no Núcleo da Terceira Idade de Guaratiba - Foto: Clarildo Menezes

Publicado 05/03/2026 19:14 | Atualizado 05/03/2026 19:14

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Políticas para a Terceira Idade, realizou nesta quinta-feira (05/03) uma ação de conscientização sobre o Alzheimer no Núcleo da Terceira Idade de Guaratiba. A atividade reuniu idosos atendidos na unidade em uma palestra com orientações sobre a doença, caracterizada pela perda de recordações e declínio cognitivo. Além disso, eles contaram com momentos para tirar dúvidas e participar de dinâmicas voltadas ao estímulo da memória.

Durante o encontro, os participantes conversaram sobre os principais sinais da doença, formas de prevenção e a importância de procurar ajuda quando perceber mudanças na memória ou no comportamento. A palestra foi conduzida pela psicóloga Renata Fernandez, que destacou a importância de falar sobre o tema com clareza e de forma acessível.

“Falar sobre o Alzheimer é fundamental para ampliar o conhecimento das pessoas sobre a doença, principalmente em relação aos sinais e os cuidados necessários. Esses encontros também permitem a troca de experiências entre os idosos, o que torna o momento ainda mais enriquecedor”, explicou.

A coordenadora do Núcleo da Terceira Idade de Guaratiba, Eliane Paixão, ressaltou que ações como essa ajudam a orientar os idosos e também seus familiares. “A conscientização é importante para que as pessoas percebam os sinais e procurem ajuda. Muitas vezes os primeiros sintomas passam despercebidos no dia a dia, por isso levar informação e orientação faz toda a diferença”, afirmou.

Moradora de Guaratiba, Tânia Mendes, de 72 anos, elogiou a iniciativa. “A palestra foi sensacional. Acho muito importante ter atividades como essa, porque a gente aprende mais e consegue tirar dúvidas sobre assuntos importantes para a nossa saúde”, disse.

Já Oraci Moreira, de 78 anos, destacou o acolhimento no espaço. “Aqui a gente é muito bem recebido. As palestras são ótimas e nos ajudam a entender melhor essas questões, inclusive para ajudar pessoas da família ou amigos”, comentou.