Idosas r no Núcleo da Terceira Idade de GuaratibaFoto: Clarildo Menezes
Prefeitura de Maricá leva informação e cuidado sobre Alzheimer aos idosos de Guaratiba
Ação de conscientização reuniu atendidos no Núcleo da Terceira Idade para palestras e troca de experiências
Prefeitura de Maricá leva informação e cuidado sobre Alzheimer aos idosos de Guaratiba
Ação de conscientização reuniu atendidos no Núcleo da Terceira Idade para palestras e troca de experiências
Prefeitura de Maricá oferece Aulas de Remo Paralímpico para o desenvolvimento de atletas da cidade
Atividade do programa Maricá Cidade Olímpica leva acolhimento e inclusão às pessoas com deficiência através do esporte
Prefeitura de Maricá divulga programação do Cine Henfil para o próximo fim de semana
Cinema exibe gratuitamente obras indicadas ao Oscar 2026, como o campeão de bilheterias "O Agente Secreto", "A Vida Antes de Hamlet" e "Valor Sentimental"
Ação da Guarda Municipal resulta na prisão de suspeito por agressão em Maricá
Grupamento Maria da Penha foi acionado para ocorrência em Itaipuaçu, oferecendo suporte e acolhimento à vítima
Maricá inicia atendimento terapêutico com cães para crianças com dificuldades especiais
Iniciativa no Sarem II reforça políticas de inclusão em parceria com o Batalhão de Ações com Cães
União de Maricá define Direção de Harmonia para estreia no Grupo Especial
Mauro Amorim e Helton Dias estão à frente setor estratégico rumo ao Carnaval 2027
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.