Ação mobiliza diversas delegacias na tentativa de localizar mulher sequestrada em MaricáFoto: reprodução
A Polícia Civil montou rapidamente uma ação estratégica para tentar localizar a mulher e identificar os criminosos.
Possível sequestro em Maricá mobiliza agentes da 82ª DP
Uma mulher desapareceu após sair de um supermercado e o companheiro da vítima recebeu ligações com ameaças
