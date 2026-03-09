Ação mobiliza diversas delegacias na tentativa de localizar mulher sequestrada em Maricá - Foto: reprodução

Publicado 09/03/2026 14:25 | Atualizado 09/03/2026 14:26

Maricá - Policiais Civis iniciaram uma operação na manhã desta segunda-feira (09), por conta de um possível sequestro, tudo começou na tarde deste domingo (08).

Na tentativa de localizar a mulher desaparecida, as delegacias 76ª (Central de Flagrantes, Centro de Niterói), 78ª (Fonseca, Niteroí) e 82ª (Centro de Maricá), e a da Delegacia Antissequestro (DAS) em ação conjunta na tentativa de localizar a vitima.

Segundo informações, uma mulher saiu de casa no domingo (08), por volta das 14h, dizendo que ia a um supermercado Centro da cidade, mas não retornou. O companheiro da vítima desesperado com a falta de informações de sua esposa, foi até a 82ª DP, na unidade policial ele relatou que passou a receber diversas ligações com ameaças após o sumiço de sua companheira.



Em uma das chamadas, a própria vítima disse ao marido que estava em um quarto escuro.Enquanto ela falava com o marido, ele escutou homens fazendo ameaças ao fundo.



A Polícia Civil montou rapidamente uma ação estratégica para tentar localizar a mulher e identificar os criminosos.





