Novas vagas, atendimento em tempo integral e ampliação do berçário nas creches de MaricáFoto: Thamyris Mello
Outra medida foi a ampliação do atendimento no berçário, que passou a receber crianças a partir de seis meses de idade, além do fortalecimento da rede complementar por meio do credenciamento de creches privadas, que passou de duas unidades em 2025 para seis em 2026.
Segundo o prefeito de Maricá, Washington Quaquá, a meta da gestão é zerar a fila por vagas em creches na cidade. “Determinei ao nosso secretário de Educação que zere a fila de creches e que tenhamos creches em tempo integral. Não quero virar este ano com mais nenhuma criança precisando de creche”, afirmou.
Para ampliar ainda mais a capacidade de atendimento, a previsão para 2026 é a entrega de dez novas unidades escolares e 162 novas salas de aula, todas voltadas para a educação infantil em tempo integral, reforçando a estrutura de creches no município.
