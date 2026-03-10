Festa de São José no mês de março em MaricáFoto: Clarildo Menezes

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da secretaria de Assuntos Religiosos, apoia a realização da Festa de São José, que conta com programação religiosa e social até o dia 19 de março. A iniciativa, promovida pela Paróquia São José, é tradicional na cidade e celebra o padroeiro da primeira igreja do município.
A programação inclui novena, missas, encontros de oração, apresentações musicais e momentos de confraternização entre os fiéis.
A celebração se encerra no dia 19, data dedicada a São José, com alvorada, missas e a tradicional procissão pelas ruas do Centro, seguida de celebração na Igreja Matriz.
Confira a programação:
Novena em honra ao padroeiro – Igreja Matriz
10/03 – 19h
11/03 – 19h
12/03 – 19h
13/03 – 19h
16/03 – 19h
17/03 – 19h
18/03 – 19h
14/03 (sábado)
17h30 – Novena na Lagoa do Marine
18h – Missa campal
20h – Show católico
15/03 (domingo)
7h30 – Novena na Igreja Matriz
8h – Santa Missa
11h – Santa Missa
12h30 – Almoço
14h – Premiações
19/03 (quinta-feira) – Dia de São José
7h – Alvorada
8h – Santa Missa
11h – Santa Missa, seguida de almoço
18h – Procissão saindo da Praça do Mineiro, seguida de Santa Missa na Igreja Matriz