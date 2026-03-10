Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da secretaria de Assuntos Religiosos, apoia a realização da Festa de São José, que conta com programação religiosa e social até o dia 19 de março. A iniciativa, promovida pela Paróquia São José, é tradicional na cidade e celebra o padroeiro da primeira igreja do município.
A programação inclui novena, missas, encontros de oração, apresentações musicais e momentos de confraternização entre os fiéis.
A celebração se encerra no dia 19, data dedicada a São José, com alvorada, missas e a tradicional procissão pelas ruas do Centro, seguida de celebração na Igreja Matriz.
