Festa de São José no mês de março em Maricá - Foto: Clarildo Menezes

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da secretaria de Assuntos Religiosos, apoia a realização da Festa de São José, que conta com programação religiosa e social até o dia 19 de março. A iniciativa, promovida pela Paróquia São José, é tradicional na cidade e celebra o padroeiro da primeira igreja do município.

A programação inclui novena, missas, encontros de oração, apresentações musicais e momentos de confraternização entre os fiéis.

A celebração se encerra no dia 19, data dedicada a São José, com alvorada, missas e a tradicional procissão pelas ruas do Centro, seguida de celebração na Igreja Matriz.

Confira a programação:

Novena em honra ao padroeiro – Igreja Matriz

10/03 – 19h

11/03 – 19h

12/03 – 19h

13/03 – 19h

16/03 – 19h

17/03 – 19h

18/03 – 19h

14/03 (sábado)

17h30 – Novena na Lagoa do Marine

18h – Missa campal

20h – Show católico

15/03 (domingo)

7h30 – Novena na Igreja Matriz

8h – Santa Missa

11h – Santa Missa

12h30 – Almoço

14h – Premiações

19/03 (quinta-feira) – Dia de São José

7h – Alvorada

8h – Santa Missa

11h – Santa Missa, seguida de almoço

18h – Procissão saindo da Praça do Mineiro, seguida de Santa Missa na Igreja Matriz