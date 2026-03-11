Ônibus itinerante para doação de produtos cultivados por agricultores do município - Foto: David Pinheiro

Ônibus itinerante para doação de produtos cultivados por agricultores do municípioFoto: David Pinheiro

Publicado 11/03/2026 10:27 | Atualizado 11/03/2026 10:27

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Agricultura e Pecuária, realizou nesta terça-feira (10) a distribuição de hortaliças frescas no condomínio Minha Casa, Minha Vida de Inoã. A ação marcou o início do projeto Busão da Agricultura Familiar na cidade e foi realizada em parceria com a Secretaria Especial de Promoção das Comunidades e do Minha Casa, Minha Vida.

O novo projeto leva um ônibus para as comunidades da cidade, com a entrega dos produtos cultivados nas hortas agroecológicas de Maricá e na Fazenda Pública Joaquin Piñero, no Espraiado. A iniciativa começa com uma entrega mensal, com previsão de ampliação progressivamente.

“Lançamos esse projeto pensando na economia das famílias. Seguimos levando hortaliças às áreas mais vulneráveis da cidade, buscando ajudar as pessoas que mais precisam”, destacou o secretário de Agricultura e Pecuária, Wagner Barros.

A secretária de Promoção das Comunidades e do Minha Casa, Minha Vida, Brunna Tavares, pontuou a alegria de levar a ação para os moradores. "Foi incrível poder proporcionar essa entrega para a população do Minha Casa, Minha Vida. Levamos frutas, verduras e hortaliças, tudo fresco e da melhor qualidade para as famílias que mais precisam”, disse.

Patricia Lira, moradora do condomínio Minha Casa, Minha Vida de Inoã, agradeceu a oportunidade de receber produtos frescos. “Essa parceria das secretarias é muito linda. Elas proporcionam essas hortaliças para pessoas como eu, que realmente precisam disso, então só tenho a agradecer”, concluiu.