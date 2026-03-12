Encontro para celebrar e fortalecer o protagonismo feminino, nesta sexta-feira - Foto Thamyris Mello

Encontro para celebrar e fortalecer o protagonismo feminino, nesta sexta-feiraFoto Thamyris Mello

Publicado 12/03/2026 17:43 | Atualizado 12/03/2026 17:44

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio das secretarias de Políticas e Defesa dos Direitos das Mulheres e de Ciência e Tecnologia, promove nesta sexta-feira (13) a atividade O Futuro é Delas, em celebração ao Dia Internacional da Mulher e ao Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência. A programação acontece das 13h às 18h na Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro, com atividades culturais, oficinas, debates e serviços gratuitos voltados ao público feminino.



O evento também inclui atendimento do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), testes rápidos para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), distribuição de mudas, encaminhamento para vagas de trabalho pelo Sine e atendimentos de saúde, incluindo odontologia e exames preventivos em unidade móvel.



A secretária de Políticas e Defesa dos Direitos das Mulheres, Ingrid Bastos, destacou que a iniciativa busca fortalecer o protagonismo feminino e ampliar o diálogo sobre igualdade de direitos.



"O evento é um momento de encontro, reflexão e fortalecimento das mulheres. Pensamos em uma programação que reúne conhecimento, cultura, serviços e participação social para reafirmar a importância da luta por direitos e da valorização das mulheres em todos os espaços”, afirmou.



A secretária de Ciência e Tecnologia, Sabrina Alves, ressaltou que o encontro também fortalece a participação feminina em áreas do conhecimento e da inovação.



“Como mulher e como secretária, acredito que não podemos naturalizar a violência contra as mulheres. Este ato é um chamado à união e à ação coletiva. Quando poder público, movimentos sociais e sociedade caminham juntos, fortalecemos a luta pela vida, pela dignidade e pelos direitos das mulheres”, reforçou.



A programação também inclui um ato político com a participação de movimentos sociais e coletivos que atuam na defesa dos direitos das mulheres, como 8M, União Brasileira de Mulheres (UBM) de Maricá, Movimento Negro Unificado (MNU), entre outros. Além disso, será realizada uma ação beneficente com arrecadação de alimentos.



Confira a programação:

Programação principal



13h – Abertura



14h às 17h – Palestras, oficinas e workshops



15h – Coffee break



17h – Ato político com movimentos sociais



Atividades simultâneas (inscrições no local)



Sala 1 – Palestras e Workshops



13h30 - Oficina de Samba



14h – Palestra: Novos caminhos, novas conquistas com Patrícia Camara



15h – Painel Interativo: Mulheres totipotentes na ciência e na vida



16h – Oficinas de Palhaçaria: A arte do riso com Cléo Lima





Sala 2 – Prática e criatividade



13h30– Oficina de Oratória com Juliana Crespo



14h – Oficina: Oficina de Pintura de Vasos com Lu Lopes



15h – Workshop de Biscuit com Mônica Couto



16h– Workshop de Manipulação de Perfumes (Estúdio Francinete Froes)