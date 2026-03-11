Um dos Bull Terrier que foi resgatado pela Polícia Civil - Foto: reprodução TVM Brasil

Publicado 11/03/2026 15:50

Maricá - Em uma ação rápida realizada nesta quarta-feira (11), agentes da 82ª DP realizaram um resgate de dois cães da raça Bull Terrier que se encontravam em situação de abandono extremo e maus-tratos em uma residência no bairro de São José do Imbassaí.

A diligência, executada pelos agentes da distrital designados pelo Delegado Titular, Dr. Cláudio Vieira, demonstrou o compromisso da instituição com a proteção da vida em todas as suas formas. Ao chegarem ao imóvel e constatarem a ausência de moradores, os agentes romperam as correntes do portão, e entrou com uma equipe veterinária da Secretaria de Bem-Estar Animal da Prefeitura de Maricá então foi prestado o socorro imediato dos animais.

No interior do imóvel, os policiais e técnicos encontraram um cenário de desolação com cães desnutridos, com lesões pelo corpo e sem acesso a água potável, sobrevivendo apenas por meio da caridade de vizinhos que arremessavam alimentos por sobre o muro. Graças à atuação estratégica da Polícia Civil, os cães foram encaminhados para atendimento médico e os proprietários já foram identificados, e irão responder criminalmente.

A Polícia Civil esclarece à população que o abandono e os maus-tratos a animais não são apenas condutas reprováveis do ponto de vista ético, mas crimes graves tipificados pela legislação brasileira.

A Lei nº 9.605/1998 fixa pena de reclusão de 2 a 5 anos para quem comete esses atos contra cães e gatos, além de multa e proibição da guarda.

Diferente de crimes de menor potencial ofensivo, a pena prevista permite a prisão imediata e dificulta a concessão de benefícios penais, demonstrando que o Estado não tolera crueldade com animais.

"A eficácia da nossa atuação depende, muitas vezes, dos olhos da sociedade. Onde houver um animal sofrendo em silêncio, a Polícia Civil estará pronta para intervir, mas a denúncia é o primeiro passo para a justiça", afirma o delegado da 82ª DP.

A Polícia Civil de Maricá reforça o pedido para que os cidadãos denunciem casos de abandono, privação de alimento, agressões ou manutenção de animais em locais insalubres. O sigilo é garantido.

As denúncias podem ser feitas tambem através do WhatsApp da Secretaria de Bem-Estar Animal (21) 99669-8132.