Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Defesa do Consumidor, realiza uma série de atividades durante a Semana do Consumidor, levando atendimentos gratuitos para a população entre os dias 16 e 21 de março. O Procon Itinerante estará em diversos bairros do município, oferecendo serviços como abertura de reclamações contra empresas, orientação sobre direitos do consumidor, além de auxílio em problemas com serviços de telefonia, internet, bancos e varejo.
A ação também inclui uma van da empresa Águas do Rio, que disponibilizará atendimentos aos moradores para parcelamento, segunda via, troca de titularidade, vistoria e solicitação de caminhão-pipa. Além disso, a Enel, concessionária de energia elétrica da cidade, oferece negociação de débitos durante a programação.
Para abertura de reclamações, os documentos necessários são: identidade e CPF (original e cópia); comprovante de residência (original e xerox); documentos comprobatórios (extrato bancário, do cartão de crédito, faturas de telefonia ou/e contratos, seis últimas faturas de energia ou água). Também é necessário informar o nome, CNPJ, e-mail, número de telefone da empresa e protocolo de reclamação ou atendimento.
Confira a programação da Semana do Consumidor:
Segunda-feira - 16/03
Procon Itinerante, Águas do Rio e Mutirão da Enel Local: Praça de Bambuí Horário: 9h às 16h
Terça-feira - 17/03
Procon Itinerante, Águas do Rio e Mutirão da Enel Local: Posto de Saúde Central Horário: 9h às 16h
Quarta-feira - 18/03
Procon Itinerante, Águas do Rio e Mutirão da Enel Local: centro de Inoã (próximo à passarela) Horário: 9h às 16h
Quinta-feira - 19/03
Procon Itinerante, Águas do Rio e Mutirão da Enel Local: Recanto 3 (Mato Dentro) - Itaipuaçu Horário: 9h às 16h
Sexta-feira - 20/03
Procon Itinerante, Águas do Rio e Mutirão da Enel Local: Praça da 70 - Itaipuaçu Horário: 9h às 16h
Sábado - 21/03
Procon Itinerante, Águas do Rio e Mutirão da Enel Local: Praça do Barroco - Itaipuaçu Horário: 9h às 16h
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.