Serviços e orientação jurídica gratuita ao consumidor de Maricá na Semana do Consumidor - Foto - Katito Carvalho

Serviços e orientação jurídica gratuita ao consumidor de Maricá na Semana do ConsumidorFoto - Katito Carvalho

Publicado 12/03/2026 17:50 | Atualizado 12/03/2026 17:50

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Defesa do Consumidor, realiza uma série de atividades durante a Semana do Consumidor, levando atendimentos gratuitos para a população entre os dias 16 e 21 de março. O Procon Itinerante estará em diversos bairros do município, oferecendo serviços como abertura de reclamações contra empresas, orientação sobre direitos do consumidor, além de auxílio em problemas com serviços de telefonia, internet, bancos e varejo.

A ação também inclui uma van da empresa Águas do Rio, que disponibilizará atendimentos aos moradores para parcelamento, segunda via, troca de titularidade, vistoria e solicitação de caminhão-pipa. Além disso, a Enel, concessionária de energia elétrica da cidade, oferece negociação de débitos durante a programação.

Para abertura de reclamações, os documentos necessários são: identidade e CPF (original e cópia); comprovante de residência (original e xerox); documentos comprobatórios (extrato bancário, do cartão de crédito, faturas de telefonia ou/e contratos, seis últimas faturas de energia ou água). Também é necessário informar o nome, CNPJ, e-mail, número de telefone da empresa e protocolo de reclamação ou atendimento.

Confira a programação da Semana do Consumidor:

Segunda-feira - 16/03

Procon Itinerante, Águas do Rio e Mutirão da Enel

Local: Praça de Bambuí

Horário: 9h às 16h

Terça-feira - 17/03

Procon Itinerante, Águas do Rio e Mutirão da Enel

Local: Posto de Saúde Central

Horário: 9h às 16h

Quarta-feira - 18/03

Procon Itinerante, Águas do Rio e Mutirão da Enel

Local: centro de Inoã (próximo à passarela)

Horário: 9h às 16h

Quinta-feira - 19/03

Procon Itinerante, Águas do Rio e Mutirão da Enel

Local: Recanto 3 (Mato Dentro) - Itaipuaçu

Horário: 9h às 16h

Sexta-feira - 20/03



Procon Itinerante, Águas do Rio e Mutirão da Enel

Local: Praça da 70 - Itaipuaçu

Horário: 9h às 16h

Sábado - 21/03

Procon Itinerante, Águas do Rio e Mutirão da Enel

Local: Praça do Barroco - Itaipuaçu

Horário: 9h às 16h