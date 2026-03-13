Viagens extras dos Vermelhinhos na Festa de São José Foto: Thamyris Mello
• E03 (Centro x Ubatiba) – 01h10
• E04 (Centro x Silvado) – 01h20
• E05 (Centro x Lagarto) – 01h30
• E06 (Centro x Espraiado) – 01h10
• E07 (Centro x Caxito – via Alecrim) – 01h30
• E08 (Centro x Jacaroá – via Amizade) – 00h50
• E09 (Centro x Guaratiba – via Caju / Interlagos / Ponte Preta) – 01h10
• E10 (Centro x Bambuí – via Manoel Ribeiro) – 01h30
• E20 (Inoã x Rua 128 – via Cajueiros) – 01h20
• E21 (Inoã x Recanto – via Itaocaia) – 01h10
• E23 (Inoã x Santa Paula) – 01h00
• E24 (Inoã x Centro – via São José / Flamengo – circular) – 00h20 e 00h50
• E26 (MCMV Inoã x MCMV Itaipuaçu) – 01h10
• E27 (Inoã x Chácaras de Inoã) – 01h00
• E30 (Centro x Recanto – via Flamengo) – 01h10
• E30A (Centro x Recanto – via Avenida / Vivendas) – 01h30
• E31 (Centro x Rua 128 – via Cajueiros) – 01h20
• E32 (Recanto x Rua 128 – via Estrada) – 01h00
• E37 (Terminal de Itaipuaçu x Rua 128 – via Av. Jardel Filho) – 01h20
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