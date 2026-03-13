Programa: "Agora Tem Especialistas" chega a Maricá com atendimentos a mulher Foto: Elsson Campos
A unidade móvel oferece consultas ginecológicas especializadas, mamografias, ultrassonografias pélvicas e transvaginais, além de biópsias. A carreta é totalmente estruturada com insumos, equipamentos e uma equipe multiprofissional para atender as pessoas agendadas.
O secretário de Saúde, Dr. Marcelo Velho, ressaltou o impacto dos atendimentos para o bem-estar das mulheres da cidade.
“A chegada da carreta do Agora Tem Especialistas amplia a oferta de exames e consultas voltadas à saúde da mulher em Maricá. Com isso, conseguimos fortalecer o diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero, levando mais agilidade e cuidado próximo às pacientes”, afirmou.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.