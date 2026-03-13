Programa: "Agora Tem Especialistas" chega a Maricá com atendimentos a mulher - Foto: Elsson Campos

Programa: "Agora Tem Especialistas" chega a Maricá com atendimentos a mulher Foto: Elsson Campos

Publicado 13/03/2026 17:22 | Atualizado 13/03/2026 17:22

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, inicia nesta segunda-feira (16) os atendimentos na carreta de saúde da mulher do programa Agora Tem Especialistas, do Governo Federal, que passa a funcionar na Rua Álvares de Castro, 346, no Centro.

O espaço disponibiliza atendimentos às pacientes agendadas previamente pela Central de Regulação do município, com foco no diagnóstico precoce de câncer de mama e de colo de útero.



A unidade móvel oferece consultas ginecológicas especializadas, mamografias, ultrassonografias pélvicas e transvaginais, além de biópsias. A carreta é totalmente estruturada com insumos, equipamentos e uma equipe multiprofissional para atender as pessoas agendadas.



O secretário de Saúde, Dr. Marcelo Velho, ressaltou o impacto dos atendimentos para o bem-estar das mulheres da cidade.



“A chegada da carreta do Agora Tem Especialistas amplia a oferta de exames e consultas voltadas à saúde da mulher em Maricá. Com isso, conseguimos fortalecer o diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero, levando mais agilidade e cuidado próximo às pacientes”, afirmou.

O início dos atendimentos na carreta do programa "Agora Tem Especialistas", começa às 10h.