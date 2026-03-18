Moradora da cidade do Rio de Janeiro foi acompanhada pelo CentroPop e retornou à residência - Foto: Divulgação

Moradora da cidade do Rio de Janeiro foi acompanhada pelo CentroPop e retornou à residênciaFoto: Divulgação

Publicado 18/03/2026 14:18 | Atualizado 18/03/2026 14:19

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, acolheu e promoveu a reintegração familiar de Pérola Simone, de 49 anos, que pôde se reencontrar com a família na cidade do Rio de Janeiro. A mulher estava desaparecida desde o final de fevereiro e foi encontrada no Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (CentroPop) de Maricá, onde estava em acompanhamento.

“Ela chegou à unidade no dia 4 de março, buscando alimentação e acolhimento institucional, apresentando sinais de fragilidade emocional e possíveis problemas de saúde mental, devido às histórias contraditórias que nos relatava durante a escuta qualificada”, explicou Sely Cristina, coordenadora do CentroPop.

Ainda de acordo com Sely, foi durante uma dessas escutas que a equipe conseguiu identificar um atendimento anterior da usuária no Caps III EAT – Severino dos Santos, na cidade do Rio de Janeiro, onde era acompanhada por quadro de esquizofrenia.

“Os profissionais do Caps nos passaram o telefone da mãe dela, que demonstrou interesse em buscá-la no dia seguinte. Por ser uma senhora idosa, ela não poderia vir à noite desacompanhada. Por isso, articulamos o pernoite de Pérola no Abrigo de Araçatiba para garantir sua permanência e possibilitar o reencontro das duas”, concluiu.