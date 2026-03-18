Moradora da cidade do Rio de Janeiro foi acompanhada pelo CentroPop e retornou à residênciaFoto: Divulgação
Prefeitura de Maricá acolhe e reintegra mulher que estava desaparecida de volta a família
A mulher estava desaparecida desde o final de fevereiro e foi encontrada no Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua
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Maricá comemora o Dia Nacional das Tradições das Raízes de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé
O evento, que reúne muita cultura, fé e várias atividades, acontece na Orla do Parque Nanci no próximo sábado, a partir das das 16 horas
Dilsinho encerra shows da Festa de São José e reúne grande público na orla do Marine
Última noite de programação artística teve samba, pagode e estrutura reforçada de segurança e e muita animação para todas as idades
Farias e Fraternidade levam música e celebração à Festa de São José do Imbassaí
Shows reuniram famílias, visitantes e grande público na orla do Marine e a festa foi marcada por lazer e segurança
Saúde: Maricá ganha prêmio internacional em congresso sobre Cuidados Paliativos
Estudo de equipe do Hospital Conde Modesto Leal foi destaque entre centenas de pesquisas
Maricá recebe carreta do Governo Federal para atendimentos de saúde da mulher
Estrutura do programa: "Agora Tem Especialistas", oferece serviços de diagnóstico precoce de câncer de mama e colo do útero, voltados a pacientes agendadas
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