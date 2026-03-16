Festa de São José marcada com muita alegria, fé, shows e segurança - Foto: Elsson Campos

Festa de São José marcada com muita alegria, fé, shows e segurançaFoto: Elsson Campos

Publicado 16/03/2026 09:18 | Atualizado 16/03/2026 09:18

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio das secretarias de Eventos e Assuntos Religiosos, realizou no sábado (14) o segundo dia de shows da tradicional Festa de São José, na orla do Marine, em São José do Imbassaí. A noite reuniu moradores e visitantes em uma celebração marcada por música, espiritualidade e confraternização, integrando apresentações religiosas e de sucessos do pagode.

Abrindo a programação musical da noite, o grupo católico Fraternidade levou ao palco um repertório de música católica contemporânea, com canções voltadas à evangelização e à celebração da fé cristã. A apresentação reuniu fiéis e admiradores, que acompanharam o show em clima de devoção e alegria.

Na sequência, o cantor Farias subiu ao palco com um repertório voltado ao samba e ao pagode, animando moradores e visitantes com sucessos do pagode contemporâneo, como Etapas e músicas do projeto Cerveja, Pagode e Farias (CPF), que marca a carreira solo do artista, que fez parte do grupo Pagode do Adame.

Morador de Itapeba, Ramon Menezes destacou o ambiente familiar e a qualidade da programação. “Muito legais as atrações da Festa de São José. Vim com minha família e encontrei alguns amigos na orla também. Está um clima muito bom e bem agradável para curtir”, afirmou.

Já Simone Carvalho, moradora do Centro, elogiou a estrutura montada para o evento e comentou a expectativa para os próximos shows. “Gostei bastante do espaço onde está o palco e de toda a programação da Festa de São José. Agora, estou muito animada pelo show do Dilsinho. Não perco de forma alguma”, contou.

Além das apresentações musicais, o sábado também contou com momentos de devoção que integram a tradição da Festa de São José, que homenageia o padroeiro da primeira igreja do município. A programação religiosa incluiu novena na lagoa do Marine, seguida de missa campal e uma apresentação religiosa, reunindo fiéis da cidade.

Festa com segurança e inclusão

A programação em São José do Imbassaí conta com reforço na segurança, com a atuação de agentes da Guarda Municipal e policiais militares para garantir a tranquilidade do público.

Equipes da Secretaria de Trânsito (Sectran) também estão presentes no local, orientando pedestres e motoristas. Já profissionais da Secretaria de Assistência Social e Cidadania realizam a distribuição de pulseiras de identificação para crianças.

A orla também conta com o Espaço Acalmar, promovido pela Secretaria da Pessoa com Deficiência e Inclusão, destinado a pessoas que necessitam de um ambiente acolhedor e com menos estímulos sonoros. Um posto médico foi disponibilizado para atendimento à população durante o evento.