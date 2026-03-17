O evento acontece na Orla do Parque Nanci, reunindo comunidade, tradição e respeito, com uma programação variada - Foto: Divilgação

O evento acontece na Orla do Parque Nanci, reunindo comunidade, tradição e respeito, com uma programação variadaFoto: Divilgação

Publicado 17/03/2026 08:49 | Atualizado 17/03/2026 08:50

Maricá - No próximo sábado (21) a partir das 16h acontece a comemoração do o Dia Nacional das Tradições das Raízes de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé.

A celebração na cidade será na Orla do Parque Nanci e conta com o apoio da prefeitura de Maricá, através da Secretaria de Assuntos Religiosos, da MARÈ, Cultura e Turismo Maricá, da Secretaria de Direitos Humanos e do Programa Cultura de Direitos.

O evento acontece na Orla do Parque Nanci, e reúne muita cultura, fé, cultura e ancestralidade, e conta com uma programação que incluí vários debates, homenagens, xirê (que significa "dança" ou "roda de dança") representando o conjunto de cantigas, toques de atabaques e danças sagradas no candomblé, dedicado a evocar e celebrar os Orixás, além de apresentações culturais.

Um evento que reúne as comunidades, tradição e respeito, e que começa a partir das 16 horas, com entrada gratuita.