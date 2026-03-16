Dilsinho encerra shows da Festa de São José - Foto: Bernardo Gomes

Dilsinho encerra shows da Festa de São JoséFoto: Bernardo Gomes

Publicado 16/03/2026 17:20 | Atualizado 16/03/2026 17:21

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio das secretarias de Eventos e Assuntos Religiosos, realizou no domingo (15/03) o último dia de shows da Festa de São José, na orla do Marine, em São José do Imbassaí. A programação artística reuniu moradores e visitantes em uma noite marcada por alegria, tranquilidade e grande participação do público.

A atração principal da noite foi o cantor de pagode Dilsinho, que subiu ao palco às 20h e embalou o público com sucessos como “Péssimo Negócio”, “Refém”, “Pouco a Pouco” e “Onze e Pouquinho”. Antes do show principal, o sambista maricaense Babby do Cavaco abriu a programação musical às 19h, animando o público com clássicos do samba e aquecendo a plateia para a apresentação seguinte.

Moradora de Itaipuaçu, Angela Oliveira, de 55 anos, esteve no evento acompanhada dos filhos e destacou a organização e o clima familiar da festa.

“Aproveitei todos os dias de shows da Festa de São José e estava ansiosa pela apresentação do Dilsinho. Foi muito especial, uma apresentação maravilhosa que pude curtir junto com os meus filhos, e tudo num ambiente seguro e familiar. Obrigada, Maricá”, afirmou.

Já Yuri Alves, de 30 anos, aproveitou a programação de domingo ao lado da esposa e elogiou a estrutura do evento.

“Vim para o show de ‘Vermelhinho’ bem rápido e com segurança. Aproveitei demais junto à minha esposa. Foi uma programação de domingo boa e diferente, com toda a estrutura e segurança. Muito feliz”, acrescentou.

Para garantir a tranquilidade do público, a programação em São José do Imbassaí contou com reforço na segurança, com a atuação de agentes da Guarda Municipal e policiais militares. Equipes da Secretaria de Trânsito (Sectran) também estiveram no local orientando pedestres e motoristas durante toda a programação.

Profissionais da Secretaria de Assistência Social e Cidadania realizaram a distribuição de pulseiras de identificação para crianças, contribuindo para a segurança das famílias presentes. Além disso, as linhas dos “Vermelhinhos” também contaram com reforço, com viagens extras dos ônibus Tarifa Zero para o retorno seguro dos participantes.

A estrutura do evento também incluiu o Espaço Acalmar, iniciativa da Secretaria da Pessoa com Deficiência e Inclusão voltada ao acolhimento de pessoas que necessitam de um ambiente com menos estímulos sonoros. Além disso, um posto médico foi disponibilizado para atendimento ao público durante toda a programação.