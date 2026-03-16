Dilsinho encerra shows da Festa de São JoséFoto: Bernardo Gomes
Dilsinho encerra shows da Festa de São José e reúne grande público na orla do Marine
Última noite de programação artística teve samba, pagode e estrutura reforçada de segurança e e muita animação para todas as idades
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Farias e Fraternidade levam música e celebração à Festa de São José do Imbassaí
Shows reuniram famílias, visitantes e grande público na orla do Marine e a festa foi marcada por lazer e segurança
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Estrutura do programa: "Agora Tem Especialistas", oferece serviços de diagnóstico precoce de câncer de mama e colo do útero, voltados a pacientes agendadas
Prefeitura de Maricá disponibiliza mais horários dos Vermelhinhos durante a Festa de São José
20 linhas tarifa zero contam com novos horários, facilitando o retorno do público entre neste fim de semana da Festividade, confira as linhas com viagens extras
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