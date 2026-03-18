Ambiente moderno caracteriza o novo espaço - Foto: Divulgação

Ambiente moderno caracteriza o novo espaçoFoto: Divulgação

Publicado 18/03/2026 14:36

Maricá - A Águas do Rio inaugurou, nesta quarta-feira (18), a sua segunda loja de atendimento em Maricá, ampliando os canais de relacionamento com os clientes da cidade. O espaço, em Itaocaia Valley, foi projetado com design moderno e ambiente acolhedor, oferecendo mais conforto e praticidade a quem precisa resolver demandas comerciais presencialmente, e atenderá os consumidores de Itaipuaçu e de Inoã com mais rapidez.

No local, os clientes poderão realizar solicitações como emissão de segunda via de conta, mudança de titularidade, negociação de débitos e esclarecimento de dúvidas sobre os serviços.

“Vamos concentrar os atendimentos nessa nova loja. Esse espaço reforça o nosso compromisso de estar perto da população e oferecer uma experiência ao cliente cada vez mais acessível, humanizada e eficiente a todos”, destaca Diogo Freitas, diretor-executivo da Águas do Rio.

A loja funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h e aos sábados, das 8h ao meio-dia. Confirma o endereço: Av. Carlos Marighella, 200 – Itaocaia Valley, Maricá