Ambiente moderno caracteriza o novo espaçoFoto: Divulgação
Águas do Rio inaugura nova loja de atendimento em Maricá
Clientes passam a contar com o novo espaço em Itaocaia Valley para resolver demandas comerciais, a loja funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h e aos sábados, das 8h ao meio-dia
Águas do Rio inaugura nova loja de atendimento em Maricá
Clientes passam a contar com o novo espaço em Itaocaia Valley para resolver demandas comerciais, a loja funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h e aos sábados, das 8h ao meio-dia
Prefeitura de Maricá acolhe e reintegra mulher que estava desaparecida de volta a família
A mulher estava desaparecida desde o final de fevereiro e foi encontrada no Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua
Maricá comemora o Dia Nacional das Tradições das Raízes de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé
O evento, que reúne muita cultura, fé e várias atividades, acontece na Orla do Parque Nanci no próximo sábado, a partir das das 16 horas
Dilsinho encerra shows da Festa de São José e reúne grande público na orla do Marine
Última noite de programação artística teve samba, pagode e estrutura reforçada de segurança e e muita animação para todas as idades
Farias e Fraternidade levam música e celebração à Festa de São José do Imbassaí
Shows reuniram famílias, visitantes e grande público na orla do Marine e a festa foi marcada por lazer e segurança
Saúde: Maricá ganha prêmio internacional em congresso sobre Cuidados Paliativos
Estudo de equipe do Hospital Conde Modesto Leal foi destaque entre centenas de pesquisas
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.