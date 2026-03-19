Prefeitura de Maricá e Firjan SENAI integram alunos do programa Qualifica Maricá ao ambiente real de trabalho - Foto: Elsson Campos

Prefeitura de Maricá e Firjan SENAI integram alunos do programa Qualifica Maricá ao ambiente real de trabalhoFoto: Elsson Campos

Publicado 19/03/2026 09:31 | Atualizado 19/03/2026 09:31

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Companhia de Desenvolvimento de Maricá (Codemar), recebeu nesta quarta-feira (18), a visita de responsáveis educacionais da Firjan SENAI nas obras da barreira acústica do Aeroporto de Maricá, em Araçatiba. O encontro teve como objetivo alinhar a realização de aulas práticas para os novos alunos do programa Qualifica Maricá, aproximando a formação profissional da realidade do mercado de trabalho.

Durante a visita, os representantes da instituição observaram o andamento das intervenções e dialogaram com a equipe técnica da obra sobre as possibilidades pedagógicas que o espaço oferece. A proposta é que os alunos do Qualifica Maricá possam vivenciar no local conteúdos aprendidos em sala de aula, ampliando o conhecimento técnico e a preparação para atuação na área.

“A ideia é proporcionar aos alunos uma experiência concreta dentro de um ambiente de trabalho, permitindo que eles compreendam melhor os processos e desafios da área escolhida. Futuramente, veremos esses alunos formados e atuando em grandes construções da cidade”, destacou o coordenador de orientação profissional da Firjan, Ariel Vicentini.

O diretor administrativo da obra de ampliação do Aeroporto de Maricá, Rafael Araújo, explicou como os alunos poderão atuar na construção e reforma dos empreendimentos da cidade.

“É fundamental essa parceria para que os alunos participem e entendam como funciona todo o processo de uma obra. No Aeroporto de Maricá, eles terão orientação e vão acompanhar, na prática, desde o início da construção até o avanço das etapas. Vamos realizar diversas aulas para que eles vivenciem diferentes estágios”, afirmou.

Trajetórias profissionais fortalecidas

Na obra do aeroporto, há dezenas de profissionais que realizaram cursos profissionalizantes pelo programa Qualifica Maricá. O eletricista Adriano Xavier iniciou sua atuação no local como ajudante e, após conhecer a iniciativa por indicação de colegas de trabalho, decidiu se inscrever no curso na área de elétrica.

“Cheguei na obra buscando uma oportunidade em qualquer área, mas já tinha uma noção de parte elétrica. Fiquei um tempo e resolvi me qualificar na área que gosto. Fiz o curso, que teve duração de quatro meses, e retornei para trabalhar como profissional da área”, destacou.

Adriano também reforçou que coloca em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula no próprio ambiente de trabalho.

“Hoje tenho uma profissão, experiência e sou grato pela oportunidade. Toda a parte elétrica da obra, desde os geradores até a iluminação dos contêineres, é de minha responsabilidade. Posso afirmar que essa capacitação abriu portas na minha vida”, concluiu.