Prefeitura de Maricá e Firjan SENAI integram alunos do programa Qualifica Maricá ao ambiente real de trabalhoFoto: Elsson Campos
Maricá qualifica profissionalmente disponibilizando formação prática nas obras do aeroporto
Parceria com a Firjan SENAI integra alunos do programa Qualifica Maricá ao ambiente real de trabalho
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Prefeitura de Maricá inicia obras da Cidade da Segurança
Complexo vai reunir Guarda Municipal,um Batalhão de Polícia Militar e terá um centro de inteligência e monitoramento
Águas do Rio inaugura nova loja de atendimento em Maricá
Clientes passam a contar com o novo espaço em Itaocaia Valley para resolver demandas comerciais, a loja funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h e aos sábados, das 8h ao meio-dia
Prefeitura de Maricá acolhe e reintegra mulher que estava desaparecida de volta a família
A mulher estava desaparecida desde o final de fevereiro e foi encontrada no Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua
Maricá comemora o Dia Nacional das Tradições das Raízes de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé
O evento, que reúne muita cultura, fé e várias atividades, acontece na Orla do Parque Nanci no próximo sábado, a partir das das 16 horas
Dilsinho encerra shows da Festa de São José e reúne grande público na orla do Marine
Última noite de programação artística teve samba, pagode e estrutura reforçada de segurança e e muita animação para todas as idades
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