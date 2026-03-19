Maricá oferece mais de 500 vagas em cursos de tecnologia e qualificação profissionalFoto: Divulgação
Mais de 500 vagas em cursos de tecnologia e qualificação profissional sao oferecidos pela prefeitura de Maricá
As inscrições para formações gratuitas de tecnologia em robótica, informática e manutenção seguem até segunda-feira, 23 de março
Prefeitura de Maricá realiza fiscalização para combater a pesca irregular
Ação integrada ocorreu nas lagoas de Guaratiba e São José de Imbassaí, preservando o sistema lagunar
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Maricá qualifica profissionalmente disponibilizando formação prática nas obras do aeroporto
Parceria com a Firjan SENAI integra alunos do programa Qualifica Maricá ao ambiente real de trabalho
Prefeitura de Maricá inicia obras da Cidade da Segurança
Complexo vai reunir Guarda Municipal,um Batalhão de Polícia Militar e terá um centro de inteligência e monitoramento
Águas do Rio inaugura nova loja de atendimento em Maricá
Clientes passam a contar com o novo espaço em Itaocaia Valley para resolver demandas comerciais, a loja funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h e aos sábados, das 8h ao meio-dia
Prefeitura de Maricá acolhe e reintegra mulher que estava desaparecida de volta a família
A mulher estava desaparecida desde o final de fevereiro e foi encontrada no Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua
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