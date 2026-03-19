Maricá oferece mais de 500 vagas em cursos de tecnologia e qualificação profissional - Foto: Divulgação

Maricá oferece mais de 500 vagas em cursos de tecnologia e qualificação profissionalFoto: Divulgação

Publicado 19/03/2026 11:59

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá (ICTIM), está com inscrições abertas para 506 vagas em cursos gratuitos de formação profissional e tecnológica da Incubadora de Inovação Social em Robótica e Sustentabilidade. Os interessados podem se inscrever até o dia 23 de março pelo site oficial do projeto: https://gestaorobotica.istar.one/

A iniciativa amplia o acesso à qualificação profissional e estimula o desenvolvimento de habilidades voltadas ao mercado de trabalho. Entre os cursos oferecidos estão: Informática, Robótica e Automação, Design e Modelagem 3D, Manutenção de Celular, Montagem e Manutenção de Computadores, além de Power BI e Excel.

O presidente do Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação, Cláudio Gimenez, destacou a importância da iniciativa para o desenvolvimento da cidade. “Maricá vive um momento de crescimento, com a chegada de novos empreendimentos e a expansão do setor tecnológico. Nosso objetivo é garantir que a população tenha acesso à qualificação e possa aproveitar essas oportunidades, trabalhando cada vez mais perto de casa”, afirmou.

Processo de seleção

A seleção dos candidatos aos cursos será realizada por sorteio público, que acontece no dia 24 de março, com divulgação dos resultados no site oficial.

As pessoas sorteadas deverão realizar a matrícula entre os dias 25 e 27 de março, mediante apresentação de RG, CPF e comprovante de residência. Caso ainda haja vagas remanescentes, será feita uma nova chamada no dia 30 de março, com matrículas entre 31 de março e 6 de abril. As aulas estão previstas para começar no dia 13 de abril.