A Secretaria de Pesca, junto ao GEDAM, combate à pesca e o acampamento irregular semanalmente, preservando o ambient e o e as lagoas da cidade - Foto: Katito Carvalho

A Secretaria de Pesca, junto ao GEDAM, combate à pesca e o acampamento irregular semanalmente, preservando o ambient e o e as lagoas da cidadeFoto: Katito Carvalho

Publicado 19/03/2026 16:02 | Atualizado 19/03/2026 16:03

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Pesca, promoveu nesta quinta-feira (19/03) uma operação de fiscalização para reprimir a pesca predatória e o acampamento irregular nas lagoas da cidade.

A iniciativa foi realizada em parceria com o Grupamento Especial da Defesa Ambiental (GEDAM) da Guarda Municipal e aconteceu entre a Lagoa de Guaratiba e de São José de Imbassaí. Durante a ação, os agentes observaram as margens e os canais, identificaram irregularidades e retiraram uma rede que poderia atrapalhar a circulação de embarcações e pescadores.

"É importante combater a pesca predatória e o fechamento dos canais. Isso evita que pessoas pesquem de forma ilegal em Maricá. Também estamos fazendo um trabalho de conscientização, deixando claro que é proibido fazer acampamentos na beira da lagoa", explicou o secretário de Pesca, Xandi de Bambuí.

O guarda municipal Alezio, integrante do GEDAM, falou sobre o impacto do patrulhamento nas lagoas da cidade. "Estamos realizando mais uma intervenção no sistema lagunar de Maricá, combatendo a pesca predatória e orientando os pescadores locais. Com isso, combatemos toda ação ilícita ao redor da lagoa, garantindo a preservação ambiental", acrescentou.

A Secretaria de Pesca, junto ao GEDAM, promove fiscalizações de combate à pesca irregular e contra o acampamento irregular semanalmente, fortalecendo a preservação ambiental e o uso sustentável das lagoas de Maricá.