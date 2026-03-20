Bikes de Maricá completam 05 anos e já são utilizadas por mais de 200 mil usuários - Foto: Adriano Marçal

Bikes de Maricá completam 05 anos e já são utilizadas por mais de 200 mil usuáriosFoto: Adriano Marçal

Publicado 20/03/2026 16:25

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Empresa Pública de Transportes, celebra neste sábado (21) os cinco anos das Vermelhinhas, sistema gratuito de bicicletas que se consolidou como um dos principais símbolos de inclusão social, sustentabilidade e qualidade de vida no município. Mais do que um meio de transporte, a iniciativa garante à população o direito de se deslocar com autonomia, dignidade e sem custo.

Com previsão de alcançar em breve 70 estações adultas e 700 bicicletas - além de dez estações infantis com cem unidades - o sistema já é a maior iniciativa pública de bicicletas compartilhadas gratuitas do país. Atualmente, são 63 estações adultas e 10 infantis distribuídas pelos quatro distritos da cidade, ampliando o acesso ao transporte sustentável para milhares de moradores.

"Nossa meta é chegar ao próximo ano com 80 estações, 70 adultas e dez infantis, acompanhando o crescimento da cidade. Queremos ir além, implantando bicicletas para pessoas com deficiência e firmando parcerias estratégicas com as secretarias de Saúde, Segurança e da Mulher. Vamos consolidar Maricá como lugar de sucesso em mobilidade ativa e sustentável para o Brasil e para o mundo”, disse o presidente da Empresa Pública de Transportes (EPT), Celso Haddad.

Ao longo desses cinco anos, as Vermelhinhas têm contribuído diretamente para a redução da emissão de poluentes, incentivando hábitos mais saudáveis e integrando diferentes regiões da cidade, especialmente em trajetos curtos. O serviço também gera economia no orçamento para as famílias.

"As Vermelhinhas consolidam um modal de transporte de tarifa zero que garante o direito de ir e vir em Maricá para todos os moradores, trabalhadores e visitantes. E, mais do que um projeto, representam um direito à mobilidade ativa e acessível que transforma a qualidade de vida das pessoas", completou Haddad.

Integração e pioneirismo na Tarifa Zero

O sucesso das Vermelhinhas faz parte de um sistema mais amplo que transformou Maricá em referência nacional em mobilidade gratuita. A cidade é pioneira no Brasil ao oferecer três modais públicos integrados sem cobrança de passagem: os ônibus Vermelhinhos, as bicicletas Vermelhinhas e, mais recentemente, as vans municipais.

Com 158 ônibus em operação, distribuídos em 49 linhas, o sistema de ônibus Tarifa Zero registra mais de 3,2 milhões de deslocamentos por mês, gerando impacto direto na renda da população. Já as 59 vans, organizadas em 22 linhas, ampliam a cobertura do serviço, alcançando áreas não atendidas diretamente pelos ônibus.