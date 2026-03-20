Bikes de Maricá completam 05 anos e já são utilizadas por mais de 200 mil usuáriosFoto: Adriano Marçal
Vermelhinhas completam 5 anos e projetam Maricá como sede do maior sistema gratuito de bicicletas do país
Previsão é de alcançar 70 estações adultas e 700 bicicletas, além de dez estações infantis com cem unidades
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