Procissão de José - Foto: Elsson Campos

Procissão de José Foto: Elsson Campos

Publicado 20/03/2026 12:34 | Atualizado 20/03/2026 12:36

Maricá - Com apoio da Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Assuntos Religiosos, foi realizada nesta quinta-feira (19/03) a procissão em celebração ao Dia de São José, padroeiro da primeira igreja matriz da cidade. A programação teve início na Praça do Mineiro, em São José do Imbassaí, e seguiu até a paróquia do santo, no mesmo bairro.

“É um dia para coroar o nosso padroeiro, que cuida da gente todos os dias. É momento de celebrar, agradecer e renovar os pedidos a São José”, afirmou o padre da Paróquia de São José, Rafael Santana.

O cortejo religioso reuniu centenas de devotos, convidados e moradores da região para celebrar o padroeiro dos trabalhadores, dos imigrantes e das famílias. Ao final da programação, foi celebrada uma missa, marcada por momentos de fé, agradecimento e emoção.

“Eu só tenho a agradecer São José em minha vida. Todos os dias peço saúde e muita prosperidade para a minha família e sou atendida. Participo todos os anos da procissão”, disse a devota Cristiana Oliveira, moradora de São José do Imbassaí.

O Dia de São José contou com uma programação especial desde o período da manhã, com alvorada, celebrações religiosas e confraternização entre os fiéis, incluindo almoço comunitário.

“Eu vim do Rio de Janeiro para acompanhar o Dia de São José. Venho agradecer por todas as bênçãos na minha vida e na da minha família. Se tenho saúde para estar aqui hoje, é graças a São José”, acrescentou a devota Marinete Félix.