Rede de ensino municipal celebra o Dia Mundial da Água com oficinas educativas - Foto: Katito Carvalho

Rede de ensino municipal celebra o Dia Mundial da Água com oficinas educativasFoto: Katito Carvalho

Publicado 23/03/2026 17:38 | Atualizado 23/03/2026 17:38

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Recursos Hídricos e Minerais, promoveu nesta segunda-feira (23) uma ação de conscientização sobre o uso da água para alunos da Escola Municipal Espraiado.

A atividade fez parte da programação pelo Dia Mundial da Água, celebrado em 22 de março, e contou com oficinas educativas sobre preservação dos recursos hídricos, uso consciente da água e sustentabilidade.

O secretário de Recursos Hídricos e Minerais, Julio Carolino, destacou a importância da iniciativa para a formação das novas gerações. “A conscientização sobre o uso da água é fundamental, especialmente entre os jovens. Trazer essa ação para o Espraiado, que é um dos mananciais do município, e desenvolver esse trabalho com os alunos é muito importante. Nosso objetivo é incentivar práticas sustentáveis e formar cidadãos mais conscientes, com um olhar responsável sobre os recursos hídricos”, afirmou.

A diretora da unidade, Gisely Costa, também ressaltou o impacto da atividade no ambiente escolar. “Trazer esse tipo de iniciativa para a escola permite que os alunos aprendam de forma prática e compreendam melhor a importância da água e da preservação ambiental, levando esse conhecimento para suas famílias”, disse.

O evento contou com a participação de instituições parceiras, como o Instituto Estadual do Ambiente (INEA), o Parque Estadual da Serra da Tiririca (PASET), a Área de Proteção Ambiental de Maricá (APA), a Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro (FIPERJ) e o Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro (DRM-RJ), que contribuíram com atividades e orientações para os estudantes.