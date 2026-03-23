Capacitação para mulheres da Guarda Municipal de Maricá - Foto: Yago Abreu

Capacitação para mulheres da Guarda Municipal de MaricáFoto: Yago Abreu

Publicado 23/03/2026 12:47 | Atualizado 23/03/2026 12:47

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Segurança Cidadã, iniciou nesta segunda-feira (23/03) um treinamento operacional voltado à capacitação de mulheres da Guarda Municipal. A iniciativa acontece na sede da corporação e segue até quinta-feira (26/03).

O curso reúne atividades práticas focadas no dia a dia do patrulhamento, com instruções sobre técnicas de defesa pessoal, uso de equipamentos não letais e abordagens em situações de risco. O objetivo é aprimorar a preparação das agentes, contribuindo para um atendimento mais seguro e eficiente à população.

Chefe de equipe do Grupamento Maria da Penha, Letícia Tomé destacou o avanço da presença feminina na corporação e a importância da qualificação contínua. “Esse treinamento amplia nosso conhecimento e mostra a diversidade das funções que desempenhamos. Hoje temos uma participação muito maior de mulheres nas ruas, o que reforça a importância de iniciativas como essa”, afirmou.

O coordenador do Centro de Estudos da Guarda Municipal, Diego Oliveira, ressaltou que a capacitação também valoriza o papel das profissionais na segurança pública. “Investir na formação das agentes é fundamental para fortalecer o trabalho realizado diariamente nas ruas de Maricá”, disse.

A formatura das participantes será realizada na quinta-feira (26), às 14h, marcando a conclusão das etapas principais do treinamento.