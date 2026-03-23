Nova agência do Banco Mumbuca em InoãFoto:Thamyris Mello
Prefeitura de Maricá inaugura nova agência do Banco Mumbuca em Inoã
Novo espaço vai facilitar acesso da população aos serviços do banco responsável por gerir os benefícios sociais do município
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Prefeitura de Maricá realiza ação de conscientização sobre o uso da água para alunos da rede municipal
A atividade celebrou o Dia Mundial da Água com oficinas educativas para estudantes do Espraiado
Prefeitura de Maricá capacita mulheres da Guarda Municipal com treinamento operacional
Curso intensivo inclui técnicas de defesa pessoal e uso de equipamentos não letais para reforçar atuação nas ruas
Prefeitura de Maricá promove festival de música gospel em Itaipuaçu
Evento "Canto de Todos os Cantos – Festival de Louvor" acontece nesta segunda-feira e reúne cantores em apresentações avaliadas por banca
Vermelhinhas completam 5 anos e projetam Maricá como sede do maior sistema gratuito de bicicletas do país
Previsão é de alcançar 70 estações adultas e 700 bicicletas, além de dez estações infantis com cem unidades
Maricá celebra Dia de São José com procissão e programação religiosa
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