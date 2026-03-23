Nova agência do Banco Mumbuca em Inoã - Foto:Thamyris Mello

Nova agência do Banco Mumbuca em InoãFoto:Thamyris Mello

Publicado 23/03/2026 17:42 | Atualizado 23/03/2026 17:42

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Economia Solidária e Empreendedorismo Social, inaugurou nesta segunda-feira (23) a nova agência do Banco Mumbuca em Inoã. A iniciativa amplia o acesso da população aos serviços ligados à moeda social, especialmente para moradores de regiões mais distantes do centro da cidade.

Localizada às margens da Rodovia Amaral Peixoto, altura do Km 13, a agência concentra os serviços já oferecidos nas unidades do Centro e de Itaipuaçu, atendendo diretamente os moradores de Inoã e arredores. A política de descentralização fortalece o comércio local e facilita a geração de renda, tornando o atendimento mais próximo e acessível.

“Ter uma agência perto de casa é fundamental. Essa unidade próxima facilita a vida de todos, especialmente das mulheres, que muitas vezes são mães e enfrentam dificuldades para se deslocar ou cuidar dos filhos enquanto resolvem suas demandas”, pontuou o secretário de Empreendedorismo Social e Economia Solidária, Matheus Gaúcho.

A presidente do Banco Mumbuca, Manuella Mello, destacou o papel da descentralização. “Essas novas agências têm um papel muito importante porque aproximam os serviços da população. A proposta é que o morador consiga resolver suas demandas perto de casa, sem precisar se deslocar até o Centro”, explicou.

É o caso de Joelma Chagas, moradora do bairro Manu Manoela, em São José do Imbassaí. Ela destacou a praticidade de ter uma agência perto de casa. “Eu já precisei sair do bairro para ir ao banco resolver questões do meu trabalho e sei como isso impacta a rotina. Com a chegada dessas agências, a população ganha mais praticidade e menos tensão no dia a dia”, comentou.