Dia de vacinação contra a gripe em Maricá, no próximo sábado - Foto: Divulgação

Dia de vacinação contra a gripe em Maricá, no próximo sábadoFoto: Divulgação

Publicado 25/03/2026 11:03 | Atualizado 25/03/2026 11:04

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, realiza neste sábado (28), das 8h às 17h, o Dia D de vacinação contra a Influenza (gripe). A mobilização acontece em todas as Unidades de Saúde da Família (USFs) e em pontos estratégicos para os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde.

Entre os públicos contemplados estão idosos a partir de 60 anos, gestantes, puérperas (mulheres no período pós-parto), pessoas com deficiência, povos indígenas, pessoas com comorbidades, imunocomprometidos e trabalhadores da área da saúde.

Além das unidades de saúde, a imunização acontece no shopping Boulevard, no Supermarket do Centro e no CEPT Leonel de Moura Brizola, em Itaipuaçu. Nesses locais, o atendimento ocorrerá das 9h às 16h.

“A vacinação contra a gripe é uma medida essencial de proteção coletiva, especialmente para os grupos prioritários. Neste sábado (28), estaremos mobilizados nas unidades de saúde e em pontos estratégicos para ampliar o acesso da população à vacina”, destacou o secretário de Saúde, Dr. Marcelo Velho.

Confira os Polos de vacinação no Dia D:

USF Central: Rua Clímaco Pereira, 241, Centro

USF Jardim Atlântico: Rua 36 (esquina com Rua 53), lote 01, quadra 206

USF Marinelândia (Cordeirinho): Rua 09, quadra 15, Cordeirinho

USF Chácara de Inoã: Rodovia Amaral Peixoto, km 16, ao lado do Polo Mania, Inoã

USF Inoã 1: Rua Caio de Figueiredo (travessa CIEP), s/n

USF Inoã 2: Rodovia Amaral Peixoto, km 14 (ao lado do DPO)

USF Mumbuca: Rua Hipólito de Abreu Rangel, s/n

USF Santa Paula: Estrada de Cassorotiba, s/n

USF Carlos Alberto Soares de Freitas: Rua 23, quadra 29, lote 06, Bosque Fundo, Inoã

USF Carlos Marighella: Rua Áustria, s/nº, condomínio MCMV de Itaipuaçu

USF Santa Rita: Rua 36, quadra 433 (esquina com Rua 83), Jardim Atlântico Leste, Itaipuaçu

USF Recanto: Rua Engenheiro Domingos Barbosa, s/n, Itaipuaçu

USF São José 1: Rua 18, s/n, loteamento Jardim Ouro Mar

USF São José 2: Estrada da Cachoeira, s/n

USF Elenir Umbelino de Mello (Enfermeira Billú): Rua Ary Spindola, quadra A, lote 352, Flamengo

USF Bambuí: Avenida do Contorno, s/n

USF Retiro: Estrada do Retiro, s/n

USF Ponta Grossa: Rua Irineu Ferreira Pinto, s/n

USF Bairro da Amizade: Rua Eliete Rocha Santos (Rua 53), lote 31, quadra 91

USF Guaratiba: Estrada Beira da Lagoa, s/n

USF Barra: Rua Ernani Manoel Soares (antiga Rua 04), lote 03, quadra 0, Divineia

USF Espraiado: Rua Gualberto Batista de Macedo, s/n

USF Ubatiba: Avenida Niterói, s/n

USF ACS Nathan da Silva Noronha Figueiredo (Saco das Flores): Rua 75 (esquina com a Rua 73)

USF Itaocaia Valley: Rua Tocantins, s/n, próximo à Escola Municipal Rita Sampaio Cartaxo, Itaipuaçu

USF Ponta Negra: Estrada Um, s/n, próximo à Ponte Senador Paulo Duque

USF Josefa Xavier Leal – São Bento da Lagoa: Rua Alcides Francisco da Cruz (esquina com a Rua Dezessete de Novembro), s/n, loteamento Praia de Itaipuaçu

Shopping Boulevard - R. Ver. Luiz Antonio da Cunha, 35, Centro

Supermarket Centro - Rua Barão de Inoã, 606, Centro