Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, realiza neste sábado (28), das 8h às 17h, o Dia D de vacinação contra a Influenza (gripe). A mobilização acontece em todas as Unidades de Saúde da Família (USFs) e em pontos estratégicos para os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde.
Entre os públicos contemplados estão idosos a partir de 60 anos, gestantes, puérperas (mulheres no período pós-parto), pessoas com deficiência, povos indígenas, pessoas com comorbidades, imunocomprometidos e trabalhadores da área da saúde.
Além das unidades de saúde, a imunização acontece no shopping Boulevard, no Supermarket do Centro e no CEPT Leonel de Moura Brizola, em Itaipuaçu. Nesses locais, o atendimento ocorrerá das 9h às 16h.
“A vacinação contra a gripe é uma medida essencial de proteção coletiva, especialmente para os grupos prioritários. Neste sábado (28), estaremos mobilizados nas unidades de saúde e em pontos estratégicos para ampliar o acesso da população à vacina”, destacou o secretário de Saúde, Dr. Marcelo Velho.
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